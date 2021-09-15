10−12 сентября 2021 года в Москве на территории храма преподобной Евфросинии Московской состоялась фотовыставка «Возвращение», приуроченная ко Дню трезвости и посвящённая работе сети православных центров помощи наркозависимым, сообщает Диакония.Ru.

Организаторами выставки выступили Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению и Благотворительный фонд святого праведного Иоанна Кронштадтского.

«К наркозависимым людям чаще всего относятся очень предвзято, и это мешает возможному выздоровлению и возвращению в социум. Готовя выставку, мы хотели в первую очередь показать, что Церковь, напротив, не отворачивается от наркозависимых, но видит в них людей, попавших в беду и нуждающихся в помощи. Церковь протягивает им руку помощи и готова каждого за руку привести домой — к нормальной жизни», — отметила руководительница информационного направления Фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского Мария Виноградова.

Более 120 фотографий на 16 стендах наглядно рассказывают, как выздоравливают подопечные православных центров помощи наркозависимым. Экспозиция снабжена пояснительной информацией и контактами. По телефонам, указанным на стендах, можно обратиться в конкретный центр помощи, получить консультацию специалиста по проблемам зависимости, договориться о поступлении на православную реабилитацию. Здесь представлен и телефон горячей линии Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности: 8 800 600-16-93.

«Наша выставка называется „Возвращение“ и рассказывает о том, что возвращение к жизни у наркозависимых начинается уже на этапе прохождения реабилитации в церковных центрах помощи. Именно здесь они вновь начинают общаться, учиться, трудиться, заниматься спортом, начинают верить, чувствовать и радоваться. Но выставка — это не просто иллюстрации жизни центров помощи. Это надежда и полезная информация для наркозависимых и их близких. Мы хотим, чтобы люди знали, они не одиноки со своей бедой, им есть куда обратиться, им помогут. Также мы надеемся, что выставка привлечет внимание специалистов и волонтеров, тех, кто хотел бы послужить ближним и чувствует в себе силы для этого служения», — добавила Мария Виноградова.

Фотовыставка «Возвращение» открылась ещё 26 июня, в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, на территории храма в честь Всех святых на Соколе в Москве и после этого побывала в нескольких московских храмах. Теперь православную антинаркотическую экспозицию принял храм преподобной Евфросинии Московской в Котловке.

Выставка организована при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта благотворительного фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского «И милость к падшим призывал».

Русская линия