Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» объяснил, почему не встал на колено в знак солидарности с движением чернокожих США Black Lives Matter…

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, известный своими православными взглядами и исповеданием православного христианства, прокомментировал тот факт, что иностранные игроки его команды встали на колено перед матчем Лиги чемпионов с «Челси» в знак солидарности с движением чернокожих США Black Lives Matter. При этом все русские футболисты и украинец Ярослав Ракицкий проигнорировали эту акцию, сообщает Championat.com.

«Как отношусь к тому, что легионеры встали на колено? Это личное право каждого человека. Моё мнение другое. Я уважаю права абсолютно всех людей, но при этом преклонить колено готов перед Богом», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

14 сентября лондонский «Челси» встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 1:0 в пользу «аристократов». Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.

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