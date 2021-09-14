Русская линия
Сводка новостей от 14 сентября 2021

Вместо Кондрусевича
Главой Католической церкви в Белоруссии стал католический епископ Юзеф Станевский…

Епископ Юзеф СтаневскийНовым главой Римско-католической церкви в Белоруссии во вторник был назначен викарный епископ Юзеф Станевский, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

«Святейший Отец назначил Его Превосходительство монаха Юзефа Станевского митрополитом архиепископом Минско-Могилевским (Беларусь)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Новый архиепископ Минско-Могилевской архиепархии освобожден от должности викарного епископа Гродненской епархии, которую занимал ранее. После отставки 3 января архиепископа Тадеуша Кондрусевича временным апостольским администратором являлся епископ Казимир Великоселец.

Станевский родился в 1969 году в деревне Заневичи под Гродно, учился в военно-технической академии, в Гродненской духовной семинарии, в Люблинском католическом университете в Польше, где получил степень магистра канонического права, защитив работу на тему «Процессуальные права сторон в случае аннулирования брака». Рукоположен в священники в 1995 году. С 2005 года являлся ректором Высшей духовной семинарии в Гродно.

29 ноября 2013 года папа Франциск назначил отца Юзефа Станевского вспомогательным епископом Гродненской епархии, епископское посвящение он получил 1 февраля 2014 года. С З июня 2015 года — генеральный секретарь Конференции католических епископов Белоруссии.

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