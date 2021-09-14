В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства обратили внимание депутатов Госдумы на насущную проблему в условиях пандемии…

9 сентября 2021 года состоялось рабочее совещание председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Феодора Лукьянова с вице-спикером Государственной Думы Петром Толстым и депутатом Госдумы Ингой Юмашевой, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы реализации государственной семейной политики и планы совместной работы Патриаршей комиссии с депутатами будущего созыва Государственной Думы: принятие закона о суррогатном материнстве, меры социальной поддержки многодетных семей, вопросы о едином статусе многодетных семей, опасности продвижения проекта закона о семейно-бытовом насилии.

«Семейное сообщество страны, а это более 43 миллионов граждан, из них семей с детьми — 16 миллионов и более миллиона многодетных семей, внимательно следят за нашей работой и реакция положительная», — заявил иерей Феодор Лукьянов.

«Семейное сообщество России — это активная и конструктивная часть общества, она готова работать и способствовать процветанию государства, помогать законодателю формулировать те острые проблемы, которые необходимо сегодня решать», — добавил священник.

Одна из острых проблем, о которой говорили на рабочей встрече, — выселение многодетных семей, семей с детьми и инвалидами из единственного жилья по решению судебных инстанций.

«Мы наблюдаем процесс фактического уничтожения семей, — отметил отец Феодор. — Выселение без предоставления места жительства, без надежды получить в будущем жилье. Дети, видя морально униженных и разбитых родителей, озлобляются, пополняют ряды неблагополучных подростков».

Подобные семьи из-за невозможности отвечать по обязательствам гражданско-правового характера — выплаты займов, кредитов, ипотеки, находятся под пристальным вниманием органов опеки.

В тех случаях, когда залоговым объектом является единственное жилье, дети из многодетных семей лишаются крова. Оставшись без прописки, они не могут реализовать свои права, им недоступны самые простые садов, получение положенных выплат, школьники не имеют возможности посещать образовательные учреждения. Семьи не могут быть также поставлены на жилищный учёт как нуждающиеся. Об этом свидетельствуют многочисленные документы, направленные в Патриаршую комиссию и изученные на предмет оказания реальной помощи пострадавшим семьям.

Так как судебные процессы по подобным делам чаще всего уже прошли все предусмотренные законодательством инстанции, то «этим семьям идти некуда, они ищут защиту и заступление от Русской Православной Церкви», — продолжил отец Феодор. В своем обращении иерей попросил Петра Толстого оказать содействие в реформировании сферы жилищной политики в части, касающейся гарантий прав на жилье детей из многодетных семей.

«Выплачивая ипотеку, семья должна быть уверена, что, даже потеряв такую возможность, банк вернёт часть того, что он изъял. Сегодня банки извлекают сверхприбыль из этой ситуации. А в условиях пандемии всё больше людей рискуют остаться без средств к существованию», — добавил священник.

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, материнства и детства считает важным на правовом уровне сместить фокус защиты на наиболее уязвимые слои общества и сформировать социальную ответственность финансовых структур.

Петр Толстой напомнил, что в своем выступлении Президент В. Путин сказал, что семья с двумя, тремя и более детьми — это и есть национальная идея, то, к чему нужно стремиться.

Русская линия