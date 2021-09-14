Русская линия
Сводка новостей от 14 сентября 2021

В Москве обсудят тему первенства и соборности в Православии
С докладом на эту тему в Храме Христа Спасителя выступит Святейший Патриарх Кирилл…

Патриаршие символы16 сентября 2021 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве откроется конференция Синодальной библейско-богословской комиссии «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения», сообщает Патриархия.Ru.

Организаторами и партнерами форума выступили Синодальная библейско-богословская комиссия, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых Кирилла и Мефодия.

Целью конференции станет создание дискуссионной площадки для богословского обсуждения таких экклезиологических (то есть имеющих отношение к природе и устройству Церкви) вопросов, как первенство, соборность, порядок дарования автокефалии. Среди участников форума — члены Синодальной библейско-богословской комиссии, представители духовных школ Русской Православной Церкви, профессорско-преподавательского состава вузов, иерархи и клирики Украинской Православной Церкви, гости из Поместных Православных Церквей.

Конференция откроется вступительным словом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

С пленарным докладом выступит председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион.

Различные аспекты поднятой темы будут рассмотрены в выступлениях, которые прозвучат на пленарных заседаниях 16 и 17 сентября.

По итогам проведения конференции планируется издание сборника докладов ее участников на русском языке.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Москве обсудят тему первенства и соборности в Православии
С докладом на эту тему в Храме Христа Спасителя выступит Святейший Патриарх Кирилл...

Священник Феодор Лукьянов: Государство должно помогать многодетным семьям, которые из-за долгов оказываются на улице
В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства обратили внимание депутатов Госдумы на насущную проблему в условиях пандемии...

Бужаниново под Сергиевым Посадом вышло на народный сход против мигрантов
После изнасилования и жестокого убийства приезжими 65-летней пенсионерки люди потребовали от властей вывести из села всех приезжих...

Архиепископ Кипрский Хризостом решил формировать Синод по новому «медицинскому принципу»
Предстоятель Кипрской Православной Церкви пригрозил епископам, которые отказываются прививаться, исключением из состава соборного органа...

Вместо Кондрусевича
Главой Католической церкви в Белоруссии стал католический епископ Юзеф Станевский...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы отмечаем начало индикта — церковного новолетия, а также вспоминаем генерала Е.В.Богдановича...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика