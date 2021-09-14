С докладом на эту тему в Храме Христа Спасителя выступит Святейший Патриарх Кирилл…

В Москве обсудят тему первенства и соборности в Православии

16 сентября 2021 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве откроется конференция Синодальной библейско-богословской комиссии «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения», сообщает Патриархия.Ru.

Организаторами и партнерами форума выступили Синодальная библейско-богословская комиссия, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых Кирилла и Мефодия.

Целью конференции станет создание дискуссионной площадки для богословского обсуждения таких экклезиологических (то есть имеющих отношение к природе и устройству Церкви) вопросов, как первенство, соборность, порядок дарования автокефалии. Среди участников форума — члены Синодальной библейско-богословской комиссии, представители духовных школ Русской Православной Церкви, профессорско-преподавательского состава вузов, иерархи и клирики Украинской Православной Церкви, гости из Поместных Православных Церквей.

Конференция откроется вступительным словом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

С пленарным докладом выступит председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион.

Различные аспекты поднятой темы будут рассмотрены в выступлениях, которые прозвучат на пленарных заседаниях 16 и 17 сентября.

По итогам проведения конференции планируется издание сборника докладов ее участников на русском языке.

Русская линия