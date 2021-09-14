Русская линия
Сводка новостей от 14 сентября 2021

Архиепископ Кипрский Хризостом решил формировать Синод по новому «медицинскому принципу»
Предстоятель Кипрской Православной Церкви пригрозил епископам, которые отказываются прививаться, исключением из состава соборного органа…

Архиепископ Кипрский ХризостомПредстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Хризостом заявил, что будет настаивать на исключении из синодальных заседаний тех иерархов, которые не привились от коронавируса, сообщает СПЖ со ссылкой на издание «Вима Ортодоксия».

В интервью государственному телеканалу Архиепископ Хризостом «особо остановился на проблеме пандемии коронавируса, снова призвав иерархов присоединиться к решениям Синода по вакцинации».

Глава Кипрской Церкви рассказал, что «состоялась приятная и продуктивная дискуссия с членами Священного Синода, подчиняющимся решениям Синода» относительно вакцинации.

Что касается тех епископов, которые выступают против вакцинации, то Архиепископ Хризостом пояснил, что «если будут явления неповиновения иерархов по поводу решения Священного Синода о вакцинации, то он будет настаивать на их исключении с заседаний Синода».

На просьбу прокомментировать «непослушание конкретного иерарха» (речь идет, вероятно, о митрополите Морфском Неофите, который выступает против вакцинации от коронавируса, — Ред.) и духовенства Архиепископ Хризостом пояснил, что пандемия повлияла на работу гостиничных комплексов Архиепископии, одного из основных источников финансирования духовенства, а значит, «кто не соблюдает решения Синода — тот не будет получать зарплату».

При этом, по словам Архиепископа Хризостома, вакцинация является добровольной, однако иерархи и духовенство, которые не согласны с необходимостью прививаться от коронавируса, «не должны влиять на прихожан, чтобы они не были вакцинированы».

Русская линия

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