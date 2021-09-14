После изнасилования и жестокого убийства приезжими 65-летней пенсионерки люди потребовали от властей вывести из села всех приезжих…

В российском селе Бужаниново под Сергиевым Посадом около 200 человек 13 сентября вышли на улицы с требованием наказать мигрантов, изнасиловавших и убивших местную 65-летнюю жительницу, сообщает Lenta.Ru.

По словам местных жителей, в селе большая проблема с мигрантами. Они пристают даже к школьницам, а родители боятся отпускать подростков на улицу одних. Случай с пенсионеркой стал последней каплей для людей.

Ситуация в селе была накалена до предела и местные чиновники всеми силами старались успокоить местных жителей. В результате в ситуацию вмешался лично губернатор Московской области Андрей Воробьёв, пообещавший выполнить практически все требования местных жителей.

В селе было тут же ликвидировано общежитие мигрантов, которое сильно раздражало селян, всех его жителей вывезли, а власти пообещали местным жителям жёсткую реакцию на все противоправные деяния приезжих.

В свою очередь, в Следственном комитете России заявили, что предъявили обвинение двоим гастарбайтерам в изнасиловании и убийстве. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

В рамках дела осмотрено место преступления, допрошены свидетели, изъяты вещи, в которых обвиняемые были во время совершения преступления. У них также взяты биологические образцы для экспертиз. Назначены судебно-медицинское, генетическое, дактилоскопическое и психолого-психиатрическое исследования.

Следствие также планирует проверить законность нахождения обвиняемых на территории России. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в обязанности которых входит контроль за пребыванием иностранцев в стране.

Одним словом, в Следственном комитете и правительстве Московской области показали, что они могут работать, если это потребуется. Однако, нельзя не заметит, что подобная реакция носит, увы, запоздалый характер. Тушить пожар, когда он уже случился, российские чиновники умеют, однако что им мешало не допустить того, что случилось ранее? Ведь местные жители говорят, что проблема с мигрантами в селе назревала давно.

Русская линия