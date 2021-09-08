Епархиальный совет Тульчинской епархии дал оценку действиям радикалов из «ПЦУ» после визита Патриарха Варфоломея в Киев…

7 сентября 2021 года в Тульчине прошло экстренное заседание Епархиального совета Тульчинской епархии Украинской Православной Церкви, в котором приняли участие благочинные церковных епархиальных округов, а также наместник Тышковского Успенского мужского монастыря архимандрит Амфилохий (Василевский) и настоятельница Чечельницкого Архангело-Михайловского женского монастыря игумения Серафима (Смагло), сообщает Служба коммуникации ОВЦС со ссылкой на сайт Тульчинской епархии УПЦ.

Члены Епархиального совета заслушали сообщение о юридическом подлоге как основной причине возникновения конфликтной ситуации в селе Красноселка Винницкой области.

В Епархиальное управление Тульчинской епархии поступило сообщение благочинного Бершадского церковного округа (Гайсинский район Винницкой области) протоиерея Олега Мураховского, в котором сообщалось, что 3 сентября с.г. на территории ранее опечатанного полицией Красносельского Иоанно-Богословского храма Украинской Православной Церкви радикалы неканонической «ПЦУ» во главе со «священником» Ростиславом Процаниным и неким Сергеем Ярко сорвали замок на двери прицерковного помещения, в котором община Украинской Православной Церкви временно проводила богослужения. В то же время около храма уже находились два автомобиля полиции для «обеспечения охраны правопорядка». Только после звонка отца Олега на горячую линию МВД полиция начала сбор заявлений и объяснений.

По словам заместителя председателя Бершадской объединенной территориальной громады (ОТГ) Нечитайло, у него уже было «устное распоряжение руководства» по обеспечению «правильного» решения вопроса о храме.

По данным из источников «ПЦУ», захвата храма не было, поскольку они располагают решением Верховного суда Украины (№ 61−7647ск21 от 05.06.2021) о принадлежности Красносельского храма УПЦ к «Красносельской религиозной общине УПЦ», которая была искусственно создана местной властью на базе схода части жителей села.

При этом действительные члены Красносельской православной религиозной общины во главе с настоятелем храма, священником Тульчинской епархии Украинской Православной Церкви, в голосовании сельского схода части жителей Красноселки по вопросу изменения канонической принадлежности религиозной общины УПЦ не принимали, о чем свидетельствуют соответствующие заявления настоятеля Иоанно-Богословского храма.

Несмотря на протесты настоятеля Красносельской религиозной общины Тульчинской епархии, государственный регистратор Винницкой областной государственной администрации противоправно зарегистрировал клонированную «православную общину» как юридически законную. Таким образом произошел рейдерский захват Красносельского Иоанно-Богословского храма Украинской Православной Церкви, который в свое время торжественно освятил архиепископ Тульчинский и Брацлавский Ионафан.

Члены Епархиального совета выразили решительный протест и осуждение противоправных действий политизированных групп погромщиков-радикалов «ПЦУ» по захвату храмов на канонической территории Тульчинской епархии.

Они отметили «антигуманное равнодушие Патриарха Константинопольского Варфоломея, упорно „не замечающего“ акты жестокого насилия политизированных радикалов ПЦУ по отношению к верным духовным чадам Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, соборно избранного каноническим украинским православным епископатом на пост Предстоятеля Украинской Православной Церкви и получившего признание всей Полноты Поместных Православных Церквей, включая Поместную Константинопольскую Церковь».

«Поскольку в СМИ появились угрозы радикалов „ПЦУ“ продолжить захваты храмов канонической УПЦ, есть основания полагать, что таковые угрозы являются следствием визита Патриарха Варфоломея в Киев, который, по заявлению главы „ПЦУ“ Епифания Думенко, „окрылил“ сторонников „ПЦУ“ на т.н. самоутверждение в Украине», — подчеркивается в заявлении Тульчинской епархии.

Члены Епархиального совета Тульчинской епархии поддержали заявление управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония, в котором говорится, что «образование ПЦУ разрушает не только единство православных в Украине, но и ведет к драматическому ослаблению внутреннего единства территорий страны».

По итогам экстренного заседания Епархиального совета было принято решение направить письмо-протест президенту Украины Владимиру Зеленскому как гаранту Конституции и единства Украины с убедительной просьбой защитить права, честь и достоинство граждан Украины — православных верующих Тульчинской епархии УПЦ, части многонациональной и многомиллионной Украинской Православной Церкви.

Для защиты своих прав верующих призвали консолидироваться вокруг общественного движения «Миряне». Совет постановил совершить крестный ход или молитвенные стояния в благочиниях Тульчинской епархии с молитвой о прекращении захватов храмов и правовых притеснений духовенства и верных УПЦ, а также рассмотреть возможность провести в Виннице совместное молитвенное стояние духовенства и мирян всех епархий Украинской Православной Церкви на территории Винницкой области.

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