Архиерейский Собор Константинопольского Патриархата обвинил четыре Поместные Православные Церкви в уклонении от канонов из-за отказа принять участие в Критском соборе и «неправильной реакции» на украинский вопрос…

В ходе своей трёхдневной работы, которая завершилась 3 сентября 2021 года, Архиерейский Собор Константинопольского Патриархата подчеркнул необходимость укрепления «подлинной церковной веры» и обвинил те Поместные Церкви, которые отказываются признавать особые властные полномочия Фанара во всём православном мире, в уклонении от канонов, сообщает портал «OrthodoxTimes».

В частности, Собор с сожалением отметил «готовность изменить православную экклезиологию, о чём свидетельствуют последние церковные и нецерковные события (воздержание четырёх Поместных Православных Церквей от Священного и Великого Собора на Крите, украинский церковный вопрос и пандемия), когда некоторые Поместные Церкви отклоняются от канонической традиции, к чему Великая Церковь Христова вообще не может быть равнодушна».

В заявлении Вселенского Патриархата также подчёркивается, что в ходе межхристианских и межрелигиозных диалогов подчеркивалась необходимость продвижения истинной и подлинной православной веры как предложения миру и необходимость продолжения сотрудничества, главным образом по социальным, экологическим и гуманитарным вопросам, для смягчения и устранения проблемных различий и нынешнего неравенства.

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