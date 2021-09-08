Раздосадованный тем, что его планы сорвать интронизацию митрополита Иоанникия провалились, черногорский президент выступил с новыми нападками на Сербскую Церковь…

Президент Черногории Мило Джуканович весьма нервно отреагировал на то, что несмотря на все его старания и провокации черногорских националистов, интронизация новоизбранного Черногорского митрополита Иоанникия состоялась и на ней присутствовал Сербский Патриарх Порфирий. Выразить своё возмущением по этому поводу некогда всевластный владыка Черногории решил, обратившись к общественности, сообщает «Балканский обозреватель».

«Сегодня на Цетинье мы стали свидетелями большого позора Сербской Православной Церкви и правительства Черногории, стыда, беспрецедентному за долгую историю Черногорской государства, а также за всю историю Православия», — заявил Джуканович.

«Жестоко злоупотребляя государственными ресурсами, прежде всего армией и полицией, и совершенно неподобающим применением силы против мирных граждан, собравшихся в исторической столице Черногории, правительство Черногории обеспечило насильственную интронизацию митрополита Иоанникия против воли подавляющего большинства жителей Цетинье и значительной части граждан Черногории. Только человек без достоинства позволил бы себя таким образом попасть в монастырь Цетинье вертолётом, который приземлился в исторической столице Черногории под защитой бронированных щитов, и таким образом опорочить престол Святого Петра Цетиньского», — указал атеист Джуканович.

По его словам, это Пиррова победа правительства, которое продолжает служить великодержавным интересам Сербии и Сербской Православной Церкви как ударной силе великосербского национализма против Черногории.

«Это конец уважения, которым Сербская Православная Церковь пользовалась до сих пор как в исторической столице Черногории, так и в нашей стране. Таким образом, колокола, которые можно было услышать после интронизации и которые должны быть колоколами в честь нового митрополита Сербской Церкви в Цетинье, на самом деле были колоколами захоронения миссии СПЦ и митрополии Цетиньской в исторической столице Черногории», — отметил Джуканович.

Трудно же президенту Черногории идти против рожна. Не случайно, Черногорский митрополит Иоанникий заявил о том, что времена Джукановичей в Черногории проходят. То негодование и досада некогда всесильного владыки Черногории, которую он излил в новых нападках на Сербскую Церковь, лишний раз свидетельствуют об истинности слов владыки Иоанникия — Джуканович потерял власть и больше не может делать со страной то, что ему захочется.

Русская линия