Русская линия
Сводка новостей от 8 сентября 2021

Накануне Дня трезвости обсудят меры по снижению потребления алкоголя в России
На пресс-конференции выступят замминистра здравоохранения Олег Салагай и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда…

Плакат "День трезвости"10 сентября в 12.00 в ТАСС пройдет пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная Всероссийскому Дню трезвости, который отмечается в нашей стране 11 сентября, сообщает Диакония.Ru.

О влиянии алкоголя на здоровье, актуальности подготовленной Минздравом антиалкогольной концепции, повышении возрастного ценза для покупки крепкого алкоголя, важности сохранения трезвого образа жизни и усилиях, которые предпринимают Церковь и государство для того, чтобы помочь людям справиться с алкогольной зависимостью, расскажут председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай, певец и музыкант Стас Пьеха, доктор медицинских наук, профессор, нарколог, протоиерей Григорий Григорьев и руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин.

В настоящее время правительстве России готовится Концепция сокращения потребления алкоголя в РФ. Также проходят согласование предложенные Минздравом России поправки в законодательство, предусматривающие повышение возрастного ценза до 21 года для покупки крепкого алкоголя.

Всероссийский День трезвости был учреждён Русской Православной Церковью в 1913 году. До революции в день Усекновения главы пророка Иоанна Предтечи, который был убит во время пьяного пира, закрывались винные лавки, прекращалась продажа алкогольных напитков. По инициативе Церкви в 2014 году традиция празднования Дня трезвости была возобновлена. При поддержке Министерства здравоохранения России и региональных властей мероприятия в этот день проходят по всей стране. В ряде регионов в этот день установлен запрет на продажу алкогольных напитков.

Ежегодно 11 сентября в российских храмах молятся о страдающих алкоголизмом, священники произносят проповеди о важности сохранения трезвого образа жизни.

Сегодня в России действуют более 600 православных организаций и проектов, которые помогают алкоголезависимым и их родственникам преодолеть зависимость. Открыта бесплатная церковная служба помощи: по номеру телефона 8−800−775−36−26 можно получить информацию о центрах реабилитации, обществах и группах трезвости на территории России, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Русская линия

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Накануне Дня трезвости обсудят меры по снижению потребления алкоголя в России
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