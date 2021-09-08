Русская линия
Сводка новостей от 8 сентября 2021

Будут убивать детей на ранних сроках
В Мексике Верховный суд разрешил аборты на ранних сроках и отменил запрет на их производство в штате Коауила…

АбортыВерховный суд Мексики декриминализовал аборты на ранних сроках беременности и отменил уголовное наказание за них, сообщает Lenta.Ru.

Суд рассмотрел соответствующий закон в штате Коауила на севере страны и признал его неконституционным. Уголовный кодекс штата предусматривал наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет для женщин, сделавших аборт, а также для граждан, оказывающих подобные услуги.

Все судьи единогласно поддержали решение о декриминализации. «Это исторический шаг для защиты прав женщин», — отметила судья Луис Мария Агилар.

Хотя это решение относится только к одному штату в Мексике, решение суда в итоге может привести к полной отмене запрета абортов во всей стране.

Более того, сторонники убийства детей в утробе матери уже выразили надежду, что решение мексиканских судей повлияет не только на Мексику, но и на другие латиноамериканские страны, где аборты были до сих пор запрещены.

Мексика, как и многие страны в мире, отныне также встала на путь самоуничтожения.

Русская линия

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