Бывший схиигумен Сергий Романов своими действиями принёс много горя верующих людям на Урале, и поэтому необходимо принять все меры, чтобы подобного рода вещи больше не повторились. А этому может помочь доступность религиозного образования, считает митрополит Екатеринбургский Евгений.

Сегодня «развивается очень много течений, которые являются разрушительными, которые наносят ущерб, вред как отдельной личности, так и целому обществу. И наш регион в этом отношении в последнее время является свидетелем развития как раз того, что одно из направлений произросло на конкретной территории и принесло, мы знаем, беду стольким людям», — заявил владыка в интервью на ОТВ.

На уточняющий вопрос ведущего по поводу конфликта вокруг Среднеуральского женского монастыря, митрополит Евгений ответил, что эта печальная история, к сожалению, до сих пор не закончена.

«Сегодня ситуация, если мы говорим о территории, о монастыре, то он продолжает находиться под охраной государства. Соответственно, пока не принято соответствующих судебных решений, в таком состоянии будет находиться. У меня нет возможности посещать Среднеуральский монастырь, территорию Среднеуральского монастыря. Может, если бы я обратился с каким-то особым по этому поводу ходатайством, меня бы пустили, но я не обращаюсь с таким ходатайством. Мы находимся в равных правах с теми людьми, которые хотят туда попасть по тем или иным причинам», — заявил владыка.

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