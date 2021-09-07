Митрополит Екатеринбургский Евгений: У меня нет возможности посещать Среднеуральский монастырь
Правящий архиерей Екатеринбургской митрополии отметил, что конфликт вокруг обители до сих пор не закончен…
Бывший схиигумен Сергий Романов своими действиями принёс много горя верующих людям на Урале, и поэтому необходимо принять все меры, чтобы подобного рода вещи больше не повторились. А этому может помочь доступность религиозного образования, считает митрополит Екатеринбургский Евгений.
Сегодня «развивается очень много течений, которые являются разрушительными, которые наносят ущерб, вред как отдельной личности, так и целому обществу. И наш регион в этом отношении в последнее время является свидетелем развития как раз того, что одно из направлений произросло на конкретной территории и принесло, мы знаем, беду стольким людям», — заявил владыка в интервью на ОТВ.
На уточняющий вопрос ведущего по поводу конфликта вокруг Среднеуральского женского монастыря, митрополит Евгений ответил, что эта печальная история, к сожалению, до сих пор не закончена.
«Сегодня ситуация, если мы говорим о территории, о монастыре, то он продолжает находиться под охраной государства. Соответственно, пока не принято соответствующих судебных решений, в таком состоянии будет находиться. У меня нет возможности посещать Среднеуральский монастырь, территорию Среднеуральского монастыря. Может, если бы я обратился с каким-то особым по этому поводу ходатайством, меня бы пустили, но я не обращаюсь с таким ходатайством. Мы находимся в равных правах с теми людьми, которые хотят туда попасть по тем или иным причинам», — заявил владыка.
Митрополит Екатеринбургский Евгений: У меня нет возможности посещать Среднеуральский монастырь Правящий архиерей Екатеринбургской митрополии отметил, что конфликт вокруг обители до сих пор не закончен...