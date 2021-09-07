Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий заявил, что президент Черногории Мило Джуканович фактически напал на религиозные свободы ради своих политических интересов и тем самым не только злоупотребил высшей властью, но и создал угрозу самому государству и оскорбил его авторитет. Однако, времена его беззаконий в Черногории проходят, сообщает Православие.Ru.

В интервью газете «Дан» владыка подчеркнул, что благодаря провокациям и беспорядкам накануне его интронизации в Цетинском монастыре, происходившим в первую очередь благодаря президенту Джукановичу, Черногория превратилась в школьный пример грубого вмешательства политики в сферу религии, угрозы религиозным свободам и нарушения конституции и законов.

«Хуже всего то, что президент страны хотел любой ценой придать нашему религиозному собранию политическое значение и извлечь пользу для своих политических интересов, что верующий народ энергично отверг и осудил», — сказал митрополит Иоанникий, подчеркнув, что эти действия должны иметь политические последствия.

При этом владыка добавил, что в Черногории проходят времена необузданной власти отдельного политика, и приходят времена справедливости и закона.

По словам архипастыря, лично для него в день интронизации было важно, чтобы уважалась Конституция и закон, но президент Джуканович продемонстрировал своё пренебрежение к ним.

«Если кому-нибудь было так важно, чтобы интронизация не состоялась, чтобы это происходило не в Цетинском монастыре, он мог оспаривать это в суде. Это страна, в которой должны соблюдаться конституция и закон. К сожалению, те, кто больше всего должен был защищать конституцию, больше всех её нарушал», — сказал митрополит Иоанникий.

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