Предстоятель Албанской Православной Церкви является одним из Предстоятелей, который критиковал Фанар за признание украинских раскольников…

6 сентября 2021 года по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия делегация Украинской Православной Церкви встретилась с Предстоятелем Албанской Православной Церкви Блаженнейшим Архиепископом Тиранским и всей Албании Анастасием, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во встрече с украинской стороны приняли участие управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, насельник Свято-Духовского скита Почаевской Лавры архимандрит Гермоген (Мельник), сотрудник ОВЦС УПЦ священник Василий Приц.

С албанской стороны на встрече присутствовали: митрополит Елбасанский Антоний, митрополит Амантийский Нафанаил, епископ Вилидский Астий и другие сотрудники Архиепископии.

В начале встречи митрополит Антоний представил Архиепископу Анастасию перевод его книги «Миссия по стопам Христа», который был сделан силами Киевской духовной академии. Далее состоялась братская беседа в тёплой атмосфере на актуальные темы церковной жизни.

Никаких публичных слов поддержки канонической УПЦ дабы не раздражать сверх меры представителей Константинопольского Патриархата владыка Анастасий не высказал, однако сам по себе приём делегации канонической Украинской Церкви в Тиране свидетельствует о том, что Албанская Церковь признаёт УПЦ единственной канонической структурой на Украине.

Во время пребывания в Тиране делегация УПЦ также посетила кафедральный собор Воскресения Христова и храм Рождества Христова.

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