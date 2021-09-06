6 сентября 2021 года Константинопольский Патриарх Варфоломей принял на Фанаре управляющего приходами Грузинского Патриархата в Великобритании и Ирландии архиепископа Зенона (Иараджули), которого сопровождал его секретарь о. Леонид Эбралидзе, сообщает Fosfanariou.gr.

На состоявшейся встрече также присутствовал архимандрит Константинопольского Патриархата Илия (Джинджолава), выходец из Грузии, который 5 сентября совершил вместе с архиепископом Зеноном Литургию в одном из фанарских храмов.

Стоит отметить, что владыка Зенон давно известен своими противоречивыми заявлениями и критикой своего священноначалия. Он входит в группу профанарских епископов Грузинского Патриархата, которые открыто признают первенство Константинопольского Патриархата не только по чести, но и по власти.

Так, в своё время архиепископ Зенон стал одним из грузинских архиереев, который выступил против решения Патриарха Илии назначить себе прижизненного местоблюстителя. В СМИ владыка Зенон сообщил, что в 2017 году написал и разослал письмо всем синодальным иерархам, «забив тревогу» по поводу возможности установления системы «диархии» в Грузинской Церкви.

По его мнению, назначение местоблюстителя противоречит канонам и уставу Церкви. При этом он недвусмысленно заявил, что в этот вопрос может и должен вмешаться Константинопольский Патриархат, отметив, что это «не те только дело Грузинской Православной Церкви».

«Грузинская Православная Церковь является частью Единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви, и в этой Вселенской Православной Церкви Константинопольский патриархат занимает первое и каноническое место», — отметил владыка Зенон.

Правда, тогда Фанар не стал вмешиваться в дела Грузинского Патриархата, но такая возможность сохраняется до сих пор. Тем более, что в Константинопольском Патриархате надеются так или иначе склонить Грузинскую Церковь к признанию украинских раскольников.

Русская линия