Украинские паломники во главе с митрополитом Черкасским Феодосием побывали на Корфу у мощей святителя Спиридона Тримифунтского, где их приветствовал владыка Нектарий…

Митрополит Керкирский Нектарий заявил, что молитвенно поддерживает УПЦ в это непростое для Православной Церкви время

Совершая паломничество к одному из самых почитаемых святых православного мира — святителю Спиридону Тримифунтскому на о. Корфу (Греция), митрополит Черкасский и Каневский Феодосий возглавил Божественную Литургию в храме святителя Спиридона у его нетленных чудотворных мощей. Вместе с митрополитом Феодосием за Черкасскую паству у святого Спиридона молились викарий Черкасской епархии епископ Корсунь-Шевченковский Антоний, духовенство и многочисленные паломники из Украины.

В ходе паломничества митрополит Черкасский и Каневский Феодосий имел встречу с митрополитом Керкирским, Пакским и Диапонтийских островов Нектарием, на которой иерархи обсуждали сложившуюся тяжёлую ситуацию в мировом Православии и перспективы выхода из неё в русле канонических правил и норм Святой Православной Церкви, сообщает сайт Черкасской епархии УПЦ.

Во встрече также принял участие викарий Черкасской епархии епископ Корсунь-Шевченковский Антоний.

В ходе общения митрополит Феодосий передал владыке Нектарию дружеские приветствия и слова наилучших пожеланий от Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, а митрополит Нектарий, в свою очередь, передал Блаженнейшему Онуфрию братское заверение в молитвенной поддержке друг друга в это непростое для всего мира и для Православной Церкви время. В завершение встречи иерархи обменялись памятными подарками.

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