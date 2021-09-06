Патриарх Порфирий: Скорблю от того, что в Черногории есть люди, которые готовы стрелять по нам из снайперской винтовки

Видеокадры, облетевшие весь мир, на которых Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Черногорский Иоанникий вынуждены были идти к храму в Цетинье под прикрытием специальных щитов от снайперской стрельбы, соответствовали тем угрозам, которые существовали на тот момент, и черногорские власти ничуть не преувеличили угрозы, когда решили таким образом защищать архипастырей. Об этом дал понять в аэропорту Черногории Патриарх Сербский Порфирий, коснувшись этой темы, сообщает СПЖ со ссылкой на официальный сайт Черногорско-Приморской митрополии СПЦ.

Предстоятеля Сербской Церкви в аэропорту столицы Черногории Подгорицы сопровождали премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич и митрополит Иоанникий с духовенством. Патриарх Порфирий прокомментировал свое участие в торжествах в Цетиньском монастыре. Он сказал, что расстаётся со страной со смешанными чувствами.

«Я очень счастлив, потому что мы выполнили дело Церкви, возвели на престол митрополита по воле Церкви и людей этого епископата, людей, которые глубоко любят Церковь Святого Саввы. Но мне более чем грустно, я даже в ужасе от того, что в поле зрения были люди, которые намеревались предотвратить этот акт любви для всех с помощью снайперской винтовки», — сказал Предстоятель.

Его Святейшество отметил, что молится Богу за Черногорию, за народ страны и за всех людей и просит верующих молиться за него, так как «они ближе к Богу». Патриарх Порфирий также попросил прощения у тех, кто травмировался во время спровоцированных националистами потасовок в Цетинье.

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