Президент Сербии возмутился тем, что западные политики демонстративно не замечают провокационных и незаконных действий президента Черногории против Сербской Церкви…

Александр Вучич: Запад стремится уничтожить Сербскую Церковь на территории бывшей Югославии так же, как и Русскую Православную Церковь на Украине

Президент Сербии Александр Вучич считает, что Запад немедленно повесил бы его, если бы он позволил себе разжигать националистические беспорядки, как президент Черногории Мило Джуканович. Об этом сербский лидер заявил в воскресенье в эфире канала Prva, комментируя те провокации черногорских националистов, которые они устроили с подачи Джукановича во время интронизации новоизбранного Черногорского митрополита, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, что бы случилось, если бы Вучич вёл себя как Джуканович в ситуации с протестами в Черногории, сербский лидер сказал: «Я в тот же момент был бы повешен буквально. Не своим народом, а Брюсселем, Вашингтоном или ещё кем-то. Но против сербов всё разрешено, Сербия для Запада — фактор противодействия».

Вучич заявил, что целью Белграда является установление наилучших отношений с Черногорией, однако предупредил, что не позволит черногорской мафии управлять Сербией. «Я отвечу Джукановичу: «Ни ты, ни кто-либо другой не сможете покорить Сербию. Вы владели этой страной всеми способами: через криминал, через полицейских функционеров и т. д. Вы больше не подчините себе Сербию, хотя привыкли управлять страной, устраивать здесь заказные убийства. Но мы не хотим управлять Черногорией, мы хотим сотрудничать», — сказал он.

Западные силы стремятся уничтожить Сербскую Православную Церковь на территории бывшей Югославии так же, как и Русскую Православную Церковь на Украине и в ряде других стран, считает Вучич.

«Часть западных сил в регионе воспринимают Сербскую Православную Церковь как Русскую Православную Церковь на территории бывшего СССР. Как необходимо уничтожить РПЦ на территории Украины, некоторых центральноазиатских стран, хотя это у них не вышло, так и Сербскую Православную Церковь надо уничтожить», — заявил Вучич, комментируя события в Черногории.

Обстановка в Черногории резко обострилась в связи с интронизацией митрополита Черногорско-Приморского Сербской Православной Церкви Иоанникия, которая состоялась в воскресенье в Цетинском монастыре. С пятницы в Цетине начали стягиваться члены националистических и профашистских черногорских группировок, а также сторонники непризнанной «черногорской церкви». Протестующие заблокировали въезд в город баррикадами из автомобильных покрышек. Координировала процесс бывшая правящая партия страны — Демократическая партия социалистов Черногории. Её возглавляет Мило Джуканович, который утратил контроль над правительством на фоне массовых протестов верующих против ущемления Сербской Православной Церкви.

Утром в воскресенье националисты забросали полицию камнями, петардами и бутылками. Правоохранители ответили слезоточивым газом. В результате беспорядков четыре человека получили лёгкие травмы. Позднее зачинщики беспорядков были арестованы, включая Веселина Вельовича — советника Джукановича.

Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий были доставлены в Цетинский монастырь на вертолете. По прибытии на место их прикрывали специальными щитами, поскольку опасались пуль снайперов.

Русская линия