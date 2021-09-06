3 сентября 2021 года в бесланской школе № 1 была совершена Божественная литургия, возглавил которую секретарь Владикавказской епархии иеромонах Стефан (Дзугкоев) в сослужении клириков епархии. Бывшие заложники, их родные и близкие, а также верующие, приехавшие в Беслан со всей республики, могли помолиться в стенах школы и причаститься Святых Христовых Таин, сообщает Патриархия.Ru.

«Литургия — это приношение Богу, и она укрепляет в тяж`лые моменты, особенно когда люди не знают: как быть, на что опереться. Беслан — это неописуемая трагедия. Столько времени прошло, но ведь из года в год эти раны не заживают. Единственное, что нам остаётся — это уповать на Бога, чтобы Господь укрепил и вразумил. И Господь укрепляет и поддерживает. Сегодня мы видим, что наш Беслан для многих уже опора. Люди говорят: „они смогли пережить, выстоять, выдержать“. Для многих это пример того, что вместе можно выстоять. Это надежда пережить любое горе, любые страдания», — отметил иеромонах Стефан.

3 сентября — третий и самый тяжёлый день бесланской «Вахты памяти». Именно в этот день в школе погибло большинство заложников, 186 из которых дети. Пострадавшие в теракте говорят, что богослужение в стенах спортзала в эту страшную дату объединяет их и даёт силы жить дальше. Божественная литургия в бывшем спортзале бесланской школы № 1 совершается уже девять лет.

«Первое, второе, третье сентября это очень сложные дни для Беслана. Божественная литургия в стенах школы нас объединяет, для нас это свет, мы её ждём. Молитва должна совершаться, и бывшие заложники, и их родные, и все люди, которым мы не безразличны, приходят и молятся здесь с нами. Это нас поддерживает и укрепляет нашу веру», — рассказала жительница Беслана Марина Тагзиева.

В спортзале цветы, игрушки, вода и фотографии детей, которые никогда не повзрослеют. Потерявшие в этом страшном теракте родных и близких вспоминают, что тогда смогли выстоять благодаря поддержке Церкви.

«Спустя столько лет я могу сказать, что единственное, что смогло дать мне силы — это вера. Только вера. Так получилось, что благодаря поддержке матушки Нонны, которая с первых дней была с нами, епископа Феофана, Царство ему Небесное, да и всего духовенства, которое оказалось тогда рядом, благодаря этой поддержке, мы смогли выжить. Потому что, знаете, было очень много раненных, больных, и им оказывалась медицинская помощь, чтобы они поправились, выкарабкались. А мы были физически вроде здоровы, но сердца наши были просто в клочья разорваны. В тот момент, если бы не вера, не Господь — мы бы не смогли справиться с этим», — рассказала Марина Пак, потерявшая в теракте дочь Светлану.

Семнадцать лет назад захват заложников в Беслане произошёл в среду, а взрывы прогремели в полдень пятницы — скорбные дни предательства Иуды и распятия Христа. В 13.05 над школьным двором прозвучал набат. Затем духовенство епархии и верующие с молитвенным пением направились Крестным ходом к мемориальному кладбищу «Город ангелов». Участники шествия несли фотографии погибших детей и взрослых. Крестный ход прошёл по улицам Беслана, через федеральную трассу и завершился у монумента «Древо скорби». Здесь духовенством епархии была отслужена лития по невинноубиенным в бесланском теракте.

Поминальное богослужение было отслужено и у памятника бойцам подразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим в ходе освобождения заложников.

Русская линия