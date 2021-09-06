5 сентября 2021 года в Цетинском монастыре Черногории состоялась интронизация новоизбранного митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия (Мичовича). Торжественный чин прошёл после Божественной литургии, которую возглавил Святейший Патриарх Сербский Порфирий, накануне вечером прибывший в столицу Черногории Подгорицу, сообщает Православие.Ru.

Крайние черногорские националисты и провокаторы, среди которых были и действующие государственные чиновники Черногории вечером и в ночь с 4 на 5 сентября заблокировали все въезды в Цетинье, чтобы воспрепятствовать интронизации. Эти противозаконные действия сопровождались столкновениями с полицией, драками, поджогом автопокрышек и применением слезоточивого газа. Несколько человек были арестованы.

Несмотря на провокации, утром 5 сентября Патриарх Порфирий прибыл в Цетинье на вертолёте и совершил Божественную литургию и интронизации новоизбранного архипастыря.

Как накануне 4 сентября, так и днем 5 сентября, в храме Воскресения Христова в Подгорице Сербскому Патриарху был утроен торжественный приём, на который съехались со всей страны десятки тысяч верующих, а также сонм архиереев Сербской и других Поместных Церквей.

Цетинье — древняя кафедра Черногорских митрополитов и поэтому интронизация в Цетинском монастыре имела такое важное общецерковное значение. Продолжительное временя вокруг самого факта интронизации нового митрополита активно раздувалась истерия, инициируемая президентом Черногории атеистом и безбожником Мило Джукановичем.

После интронизации Патриарх Порфирий и митрополит Иоанникий вернулись в Подгорицу, где были радостно встречены верующим народом и собратьями архиереями.

Русская линия