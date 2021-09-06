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Митрополит Волоколамский Иларион: Постыдный визит Патриарха Варфоломея на Украину показал, что в 2018 году он совершил ошибку, в которой никак не хочет раскаяться

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, выступая в эфире телевизионной передачи «Церковь и мир» на телеканале «Вести», дал нелицеприятную оценку визиту Патриарха Варфоломея на Украине, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В конце августа Патриарх Константинопольский Варфоломей посетил Украину. В ходе визита он встречался с государственным руководством страны, с главой признанного им раскольнического объединения «ПЦУ» и представителями Украинской греко-католической церкви, но при этом проигнорировал позицию епископата, клириков и мирян Украинской Православной Церкви, объединяющей большинство верующих Украины, а также «не заметил» многотысячные акции протеста против своего приезда.

«Патриарх Варфоломей приехал в страну, где большинство православных верующих не признают его своим пастырем. Он в буквальном смысле должен был через чёрный ход заходить в Верховную Раду, потому что там собрались верующие, которые протестовали против его визита. Этот визит был совершён по приглашению государственной власти и по приглашению раскольников, но большинство православных верующих не только проигнорировали этот визит, но и очень явным образом показали, что Патриарх Варфоломей для них — не пастырь», — отметил глава ОВЦС.

По мнению митрополита Илариона, «всё это свидетельствует о том, что Патриарх Варфоломей в 2018 году совершил ошибку, в которой никак не хочет раскаяться».

«Теперь Патриарх Варфоломей, пытаясь выдать желаемое за действительное, приезжает к группе раскольников и говорит: вот здесь настоящая Церковь, а там — просто какие-то титулярные архиереи, — продолжил владыка. — Церковь, в которой более 12 тысяч приходов, более 250 монастырей, более 100 архиереев и миллионы верующих, просто игнорируется Патриархом Варфоломеем, который делает вид, что её не существует. Это абсурдная и позорная ситуация, и в ней виновен один-единственный человек — Патриарх Константинопольский Варфоломей».

Напомнив евангельское выражение «по плодам их познаете их» (Мф. 7, 16), митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул: «Этот позорный визит Патриарха Варфоломея на Украину стал демонстрацией для всего мира плодов тех деяний, которые он совершил».

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