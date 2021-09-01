Папа Римский Франциск намерен посетить Грецию и Кипр. Украины в этом списке нет
Глава Ватикана рассказал, что в данный момент предпочитает посещать небольшие европейские страны…
Глава Католической церкви папа Римский Франциск заявил о своем намерении в скором будущем посетить Грецию и Кипр, а также ещё ряд европейских государств, сообщает профанарское издание «OrthodoxTimes».
В интервью испанской радиостанции «Radio Cope» глава Ватикана сказал:
«Мой выбор, пока что, когда речь заходит о путешествиях по Европе, — это маленькие страны. Первой страной, которую я посетил, была Албания, и за ней всегда следовали небольшие страны. Теперь у меня запланирован визит в Словакию, а затем в Грецию, Кипр и Мальту», — сказал он, отвечая на вопросы ведущих.
Следует отметить, что Украины в этом списке папы Римского не оказалось, хотя украинский президент Владимир Зеленский уже дважды приглашал главу Ватикана посетить Киев.