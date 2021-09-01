Русская линия
Сводка новостей от 1 сентября 2021

Папа Римский Франциск намерен посетить Грецию и Кипр. Украины в этом списке нет
Глава Ватикана рассказал, что в данный момент предпочитает посещать небольшие европейские страны…

Папа Римский ФранцискГлава Католической церкви папа Римский Франциск заявил о своем намерении в скором будущем посетить Грецию и Кипр, а также ещё ряд европейских государств, сообщает профанарское издание «OrthodoxTimes».

В интервью испанской радиостанции «Radio Cope» глава Ватикана сказал:

«Мой выбор, пока что, когда речь заходит о путешествиях по Европе, — это маленькие страны. Первой страной, которую я посетил, была Албания, и за ней всегда следовали небольшие страны. Теперь у меня запланирован визит в Словакию, а затем в Грецию, Кипр и Мальту», — сказал он, отвечая на вопросы ведущих.

Следует отметить, что Украины в этом списке папы Римского не оказалось, хотя украинский президент Владимир Зеленский уже дважды приглашал главу Ватикана посетить Киев.

Русская линия

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Папа Римский Франциск намерен посетить Грецию и Кипр. Украины в этом списке нет
Глава Ватикана рассказал, что в данный момент предпочитает посещать небольшие европейские страны...

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