Президент США Джо Байден заявил, что уход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны при помощи военной силы, сообщает RT. «Решение об Афганистане — не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», — отметил он.

«Мы здесь не видим добра, покаяния, исправления зла, созданного упомянутыми интервенциями. И дело даже не в том, что „ястребы“ не согласны с господином Байденом. И не только в том, что по неизбежной инерции махина внешней политики США будет продолжать работать по накатанному. Дело в том, что зло, причинённое другому человеку, а тем более зло, причинённое многим другим людям, требует не просто отказа от него, но и исправления», — отреагировал на это заявление Байдена викарий Святейшего Патриарха епископ Зеленоградский Савва в своём Тегерамм-канале.

В качестве печального примера владыка привёл «американские проекты „ПЦУ“ и раскола, внесённого в Православную Церковь». Они «теперь, увы, будут, даже в случае отказа от них заморских покровителей (сомнительно, впрочем), всё равно существовать, хотя бы даже и тлеть». «Преодоление этого зла, если на то будет воля Божия, потребует времени. А последствия для множества конкретных людей уже никуда не денутся», — отметил архиерей.

«Впрочем, в исполнении мирового гегемона как бы исправление не вышло хуже самого зла. А публичного дезавуирования своих разрушительных проектов, конечно же, не дождаться. Господин Байден, конечно же, действия США злом не считает. Разве что неудачным бизнесом», — заключил епископ Савва.

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