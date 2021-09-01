Епископ Зеленоградский Савва: В словах Байдена о завершении эпохи американских интервенций нет ни признания своих ошибок, ни покаяния
В Московской Патриархии отреагировали на заявления президента США об отказе Вашингтона от попыток при помощи силы переустроить другие страны…
Президент США Джо Байден заявил, что уход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны при помощи военной силы, сообщает RT. «Решение об Афганистане — не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», — отметил он.
«Мы здесь не видим добра, покаяния, исправления зла, созданного упомянутыми интервенциями. И дело даже не в том, что „ястребы“ не согласны с господином Байденом. И не только в том, что по неизбежной инерции махина внешней политики США будет продолжать работать по накатанному. Дело в том, что зло, причинённое другому человеку, а тем более зло, причинённое многим другим людям, требует не просто отказа от него, но и исправления», — отреагировал на это заявление Байдена викарий Святейшего Патриарха епископ Зеленоградский Савва в своём Тегерамм-канале.
В качестве печального примера владыка привёл «американские проекты „ПЦУ“ и раскола, внесённого в Православную Церковь». Они «теперь, увы, будут, даже в случае отказа от них заморских покровителей (сомнительно, впрочем), всё равно существовать, хотя бы даже и тлеть». «Преодоление этого зла, если на то будет воля Божия, потребует времени. А последствия для множества конкретных людей уже никуда не денутся», — отметил архиерей.
«Впрочем, в исполнении мирового гегемона как бы исправление не вышло хуже самого зла. А публичного дезавуирования своих разрушительных проектов, конечно же, не дождаться. Господин Байден, конечно же, действия США злом не считает. Разве что неудачным бизнесом», — заключил епископ Савва.
Епископ Зеленоградский Савва: В словах Байдена о завершении эпохи американских интервенций нет ни признания своих ошибок, ни покаяния В Московской Патриархии отреагировали на заявления президента США об отказе Вашингтона от попыток при помощи силы переустроить другие страны...