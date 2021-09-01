Архиепископ Владикавказский Леонид отслужил литию в школе, которую семнадцать лет назад захватили террористы…

1 сентября 2021 года архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид и духовенство епархии приняли участие в траурных мероприятиях в Беслане, сообщает пресс-служба Владикавказской и Аланской епархии.

Вахта Памяти началась в 9:15 со школьного звонка, именно в это время семнадцать лет назад в бесланской школе № 1 прозвучали первые выстрелы, и начался захват заложников.

Владыка Леонид и священнослужители Владикавказской епархии возложили цветы к Поклонному кресту, установленному в центре школьного спортзала, здесь же была отслужена лития «по невинноубиенным и воинам за Отечество жизнь свою положивших» в бесланском теракте.

Также архиепископ Леонид отслужил заупокойную литию у памятника, который установлен в школьном дворе, на месте гибели сотрудника ЦСН ФСБ России, Героя России Дмитрия Разумовского. Начальник отделения спецподразделения «Вымпел» Дмитрий Разумовский погиб 3 сентября 2004 года при освобождении заложников в Беслане.

С самого утра в школу № 1 идут люди, чтобы почтить память погибших в те страшные дни. Несут цветы, по сложившейся традиции приносят бутылки с водой, так как террористы не давали детям и взрослым пить, зажигают свечи. Вахта Памяти продлится три дня.

3 сентября в бесланской школе № 1 будет совершаться Божественная Литургия.

Русская линия