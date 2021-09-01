29 августа 2021 года в городе Кандалакша Мурманской области состоялось торжественное открытие памятника Феодориту Кольскому. Мероприятие прошло в рамках празднования 450-летия со дня кончины преподобного, память которого отмечается 30 августа, сообщает Патриархия.Ru.

По окончании Божественной литургии в Предтеченском храме, которую возглавил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, участники богослужения прошли Крестным ходом до главной пощади города, где по решению местных властей был установлен памятник.

Преподобный Феодорит — выдающийся церковный и государственный деятель, дипломат, учёный, историк, а также доверенное лицо царя Иоанна IV и просветитель саамов (лопарей). В 1526 году он построил в устье реки Нивы храм Рождества Иоанна Предтечи, вокруг которого был построен город Кандалакша.

«Мы сейчас являемся свидетелями уникального события. Впервые в истории нашей великой державы наконец-то воздается должное этому великому человеку. Он дал письменность лопарям, построил храмы и монастыри на этой земле, удивительным образом сочетая в себе святость, мудрость и ум государственного деятеля. Царь послал сюда монахов во главе с Феодоритом с заданием обратить в православную веру местный народ, чтобы земля стала православной, а значит русской. Феодорит Кольский, Трифон Печенгский и их ученики крестят лопарей, которые посылают своих посланников к царю с просьбой построить церкви и монастыри. Вот так эта земля стала российской, и вот в чем подвиг Феодорита», — отметил перед освящением памятника митрополит Митрофан.

Автору памятника — заслуженному художнику России, академику Российской академии художеств скульптору Сергею Исакову, присутствовавшему на церемонии открытия, была вручена архиерейская грамота.

На молитвенную память об историческом событии митрополит Митрофан передал в дар главе Кандалакши и Кандалакшского района Михаилу Павлову и благочинному Кандалакшского церковного округа, настоятелю храма Рождества Иоанна Предтечи иерею Валентину Масневу настольные иконы преподобного Феодорита.

Отец Валентин напомнил, что установить первый памятник преподобному Феодориту именно в Кандалакше предложил владыка Митрофан много лет назад во время проходивших в городе Феодоритовских чтений. Отец благочинный поименно перечислил тех, кто активно способствовал реализации этой идеи, — прихожан, сотрудников администрации, депутатов, а также руководителей местных предприятий, которые помогли найти, привезти, обработать и установить камень-постамент.

«Особенно я благодарю всех неравнодушных людей, жителей города, прихожан храмов Мурманской епархии, которые откликнулись на наш призыв пожертвовать свои средства. Благодаря им было собрано более 500 тысяч рублей. Без этого нам было бы очень трудно реализовать проект в этом году», — добавил отец Валентин.

После освящения к подножию памятника были возложены цветы.

Русская линия