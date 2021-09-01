Несмотря на регулярные призывы священноначалия Элладской Православной Церкви, а также Константинопольского Патриархата о необходимости привиться от коронавируса, подавляющее большинство монашествующих Святой Горы Афон приняли решение положиться в этом вопросе на волю Божию и отказались от вакцинации, сообщает греческий портал «Ромфея».

Только 350 монахов Святой Горы Афон сделали прививку от коронавируса, в то время как около 1650 не были вакцинированы, сообщили агентству на Святой Горе.

Кроме того, в большинстве афонских монастырей даже не обсуждается вопрос необходимости вакцинации.

При этом, неизвестно, какие обители приняли вакцину, а какие от неё отказались и каков процентный состав привитых и непривитых в каждом отдельном монастыре.

Вместе с тем, сообщается, что ряд обителей Афона уже отказываются пускать на свою территорию тех, кто не прошёл вакцинацию. О не допуске к святыням привитых, напротив, сведений нет.

Русская линия