Русская линия
Сводка новостей от 1 сентября 2021

1650 из 2 тысяч
Большинство афонских монахов приняли решение отказаться от вакцинации от коронавируса…

АфонНесмотря на регулярные призывы священноначалия Элладской Православной Церкви, а также Константинопольского Патриархата о необходимости привиться от коронавируса, подавляющее большинство монашествующих Святой Горы Афон приняли решение положиться в этом вопросе на волю Божию и отказались от вакцинации, сообщает греческий портал «Ромфея».

Только 350 монахов Святой Горы Афон сделали прививку от коронавируса, в то время как около 1650 не были вакцинированы, сообщили агентству на Святой Горе.

Кроме того, в большинстве афонских монастырей даже не обсуждается вопрос необходимости вакцинации.

При этом, неизвестно, какие обители приняли вакцину, а какие от неё отказались и каков процентный состав привитых и непривитых в каждом отдельном монастыре.

Вместе с тем, сообщается, что ряд обителей Афона уже отказываются пускать на свою территорию тех, кто не прошёл вакцинацию. О не допуске к святыням привитых, напротив, сведений нет.

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1650 из 2 тысяч
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