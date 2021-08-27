Русская линия
Сводка новостей от 27 августа 2021

Владимир Легойда: «Принесение мощей святителя Спиридона Тримифунтского в Россию в ближайшее время не планируется»
В Русской Православной Церкви опровергли информацию о принесении десницы святителя в Москву…

Десница святителя Спиридона ТримифунтскогоПринесение мощей святителя Спиридона Тримифунтского из Греции в Россию в ближайшее время не планируется, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и СМИ Владимир Легойда, сообщает РИА Новости.

Ранее в социальных сетях распространилась информация, что в Россию из Греции в августе якобы привезут святыню — десницу святителя Спиридона Тримифунтского.

«За последние несколько дней в Интернете начала распространяется информация о принесении в Россию мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Согласно этим публикациям, принесение должно состояться с конца августа по середину октября текущего года. В связи с этим обращаю внимание православных верующих, коллег-журналистов и всех заинтересованных: эти сообщения — фейк», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

По его словам, принесение мощей святителя Спиридона в Россию в ближайшее время не планируется.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребён в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу в город Керкира, где они ныне и пребывают.

Десница святителя некоторое время находилась в Риме. После длительных переговоров десница была передана из Рима на Корфу в 1984 году и в настоящее время хранится в серебряном ковчежце вместе с остальными мощами.

Русская линия

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Владимир Легойда: «Принесение мощей святителя Спиридона Тримифунтского в Россию в ближайшее время не планируется»
В Русской Православной Церкви опровергли информацию о принесении десницы святителя в Москву...

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