Представители афонских монастырей Ксенофонт и Пантократор провели переговоры с главой «ПЦУ» в Киеве…

25 августа 2021 года в Киеве состоялась встреча главы украинских раскольников Епифания Думенко с представителями афонских монастырей Пантократор и Ксенофонт, сообщает портал «Orthodoxtimes».

Среди делегации с Афона были настоятель монастыря Пантократор архимандрит Гавриил и монах Лука из монастыря Ксенофонт. Они приняли непосредственное участие в написании Томоса об автокефалии «ПЦУ». Кроме того, на встрече присутствовал автор брошюры «Вся правда про украинский церковный вопрос» иеромонах Никита.

О чём шла речь во время состоявшихся переговоров, не сообщается. Однако, нельзя исключать, что эта встреча была призвана начать подготовку визита Думенко на Святую Гору Афон.

Русская линия