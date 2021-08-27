Украинские власти до последнего скрывали от верующих УПЦ программу визита главы Фанара в Киев…

Украинские власти до последнего скрывали от верующих Украинской Православной Церкви программу пребывания Патриарха Варфоломея в Киеве, поскольку глава Фанара всячески стремился избежать встречи с верующим канонической Церкви. Об этом заявили в украинской общественном союзе «Миряне», публикуя соответствующие документы, передаёт СПЖ.

«По-видимому, не только сам Константинопольский Патриарх, но и органы власти всерьёз боялись встречи последнего с мирянами, на которой мы бы заявили о массовых нарушениях прав верующих и дискриминационных действиях в отношении Украинской Православной Церкви», — говорится в Телеграмм-канале «Мирян».

Организация опубликовала ответы Офиса Президента и аппарата Верховной Рады, поступившие на её запросы по поводу программы визита главы Фанара на Украину и запланированных встречах с Владимиром Зеленским и руководством ВР.

И в Офисе Президента, и в аппарате Верховной Рады ответили, что не располагают информацией, которую запросили верующие.

В результате тысячи мирян УПЦ тщетно пытались добиться встречи с Патриархом Варфоломеем во время его пребывания в Киеве, чтобы задать ему свои вопросы и рассказать о реальной церковной ситуации на Украине.

Русская линия