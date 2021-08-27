23 августа 2021 года на Украину для участия в торжествах по случаю Дня Независимости прибыл государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, который в тот же день провёл переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём, сообщает сайт украинского правительства.

Стороны обсудили вопрос заключения Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством здравоохранения Украины и ватиканской детской педиатрической больницей «Младенец Иисус».

«В июле Министерство здравоохранения Украины направило обновленный проект Меморандума ватиканской стороне. Надеемся, что уже в сентябре мы получим его официальное согласование, чтобы украинские дети, наконец, смогли проходить лечение в этой больнице. Украина ждала этого 7 лет», — подчеркнул Шмыгаль.

Глава украинского правительства вновь передал папе Римскому Франциску приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину, что стало бы «отличной возможностью отметить 20-летие визита на Украину Иоанна Павла II».

Как на это приглашение отреагировал кардинал Пьетро Паролин, неизвестно. Но сразу по своём прилёте в Киев он заявил в неформальной обстановке, что глава Ватикана хотел бы посетить Украину, однако пока такой визит не планируется.

Ранее Зеленский приглашал папу Римского посетить Киев на День Независимости, но тот прислал своего госсекретаря.

Русская линия