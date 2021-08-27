Зеленский вновь пригласил папу Римского Франциска на Украину
Очередное приглашение главе Фанара передал премьер-министр Украины через госсекретаря Ватикана…
23 августа 2021 года на Украину для участия в торжествах по случаю Дня Независимости прибыл государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, который в тот же день провёл переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём, сообщает сайт украинского правительства.
Стороны обсудили вопрос заключения Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством здравоохранения Украины и ватиканской детской педиатрической больницей «Младенец Иисус».
«В июле Министерство здравоохранения Украины направило обновленный проект Меморандума ватиканской стороне. Надеемся, что уже в сентябре мы получим его официальное согласование, чтобы украинские дети, наконец, смогли проходить лечение в этой больнице. Украина ждала этого 7 лет», — подчеркнул Шмыгаль.
Глава украинского правительства вновь передал папе Римскому Франциску приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину, что стало бы «отличной возможностью отметить 20-летие визита на Украину Иоанна Павла II».
Как на это приглашение отреагировал кардинал Пьетро Паролин, неизвестно. Но сразу по своём прилёте в Киев он заявил в неформальной обстановке, что глава Ватикана хотел бы посетить Украину, однако пока такой визит не планируется.
Ранее Зеленский приглашал папу Римского посетить Киев на День Независимости, но тот прислал своего госсекретаря.