Диалог о судьбе храма идёт в конструктивном ключе, сообщили в Московской Патриархии…

Переговоры по вопросу домовой церкви мученика Трифона в Москве близятся к завершению

В Московской Патриархии заявили, что ранее начатые переговоры между представителями Русской Православной Церкви, представителями заинтересованных общественных организаций и застройщиком, реализующим проект по адресу: г. Москва, Подольское шоссе, 3, где расположен домовый храм в честь мученика Трифона, успешно продолжаются, сообщает Патриархия.Ru.

Застройщиком предложены дополнительно проработанные варианты решения вопроса сохранения и (или) воссоздания здания храма, которые будут изучены Русской Православной Церковью.

Ранее председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С. Гаврилов направил в мэрию Москвы и Генеральную прокуратуру РФ телеграммы с призывом остановить запланированный снос старинного здания Общества призрения слепых мужчин (1913 года постройки) на Подольском шоссе, д. 1, в котором располагается домовый храм в честь мч. Трифона.

«По имеющейся информации, по адресу: г. Москва, Подольское шоссе, д. 1. ведутся работы по сносу старинного здания Общества призрения слепых мужчин, в котором были обустроены мастерские, спальни, а также домовый храм в честь святого мученика Трифона. <…> В этой связи прошу Вас принять меры по недопущению нарушения законодательства и остановить снос объекта религиозного назначения», — говорится в телеграммах.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Кипшидзе поддержал это обращение. По словам представителя Церкви, информация о планах уничтожения домового храма поступила от общественного движения «Архнадзор» и «стала крайне неприятным сюрпризом».

С призывом остановить снос здания, в котором находится домовый храм, также выступили и представители православной общественности.

Русская линия