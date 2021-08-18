Русская линия
Сводка новостей от 25 августа 2021

Немецкие содомиты рвутся в чужой монастырь со своим уставом
Министр здравоохранения Германии, открытый содомит Йенс Спан потребовал от Ватикана признать «однополые браки»…

Йенс Спан является членом кабинета ХДС канцлера Германии Ангелы МеркельО том, что содомиты очень агрессивны, известно со времён Лота. А потому стоит ли удивляться, что получившие сегодня в Европе особые права половые извращенцы всеми силами стараются расширить своё тлетворное влияние на окружающих и требуют, чтобы Католическая церковь признала и благословляла «однополые браки».

Институт брака в Европе постепенно разрушается, и всё большее число европейцев отказываются от венчания в пользу блудного сожительства, однако противоественные блудники требуют от Ватикана именно возможности «повенчаться». Так, видимо, они хотят убедить свою совесть, что их греховная страсть грехом вовсе не является.

В связи с этим министр здравоохранения Германии, открытый содомит Йенс Спан на днях выступил с резкой критиков в адрес Католической церкви и призвал папу Римского признать «однополые союзы», сообщает Euronews.com.

«Есть священники, которые благословляют морских свинок и мотоциклы, — заявил в качестве аргумента Спан. — Но два человека, которые любят друг друга и являются верующими, желающими получить благословение за своё обещание быть рядом друг с другом всю жизнь, отвергаются Церковью».

«Это беспокоит и раздражает меня», — заявил немецкий министр.

В марте 2021 года Конгрегация доктрины веры Ватикана опубликовало документ, в котором говорилось, что католическое духовенство не может благословлять «однополые союзы», потому что Бог «не может благословлять грех».

После этого на Католическую церковь в Германии началось агрессивное давление со стороны содомитов и их сторонников. В итоге около 100 костёлов по всей Германии согласились «благословлять содомитов» (видимо, так же как и морских свинок). Однако, им этого оказалось мало, и теперь они хотят, чтобы папа Римский официально признал «однополые браки».

Русская линия

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Немецкие содомиты рвутся в чужой монастырь со своим уставом
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