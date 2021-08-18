О том, что содомиты очень агрессивны, известно со времён Лота. А потому стоит ли удивляться, что получившие сегодня в Европе особые права половые извращенцы всеми силами стараются расширить своё тлетворное влияние на окружающих и требуют, чтобы Католическая церковь признала и благословляла «однополые браки».

Институт брака в Европе постепенно разрушается, и всё большее число европейцев отказываются от венчания в пользу блудного сожительства, однако противоественные блудники требуют от Ватикана именно возможности «повенчаться». Так, видимо, они хотят убедить свою совесть, что их греховная страсть грехом вовсе не является.

В связи с этим министр здравоохранения Германии, открытый содомит Йенс Спан на днях выступил с резкой критиков в адрес Католической церкви и призвал папу Римского признать «однополые союзы», сообщает Euronews.com.

«Есть священники, которые благословляют морских свинок и мотоциклы, — заявил в качестве аргумента Спан. — Но два человека, которые любят друг друга и являются верующими, желающими получить благословение за своё обещание быть рядом друг с другом всю жизнь, отвергаются Церковью».

«Это беспокоит и раздражает меня», — заявил немецкий министр.

В марте 2021 года Конгрегация доктрины веры Ватикана опубликовало документ, в котором говорилось, что католическое духовенство не может благословлять «однополые союзы», потому что Бог «не может благословлять грех».

После этого на Католическую церковь в Германии началось агрессивное давление со стороны содомитов и их сторонников. В итоге около 100 костёлов по всей Германии согласились «благословлять содомитов» (видимо, так же как и морских свинок). Однако, им этого оказалось мало, и теперь они хотят, чтобы папа Римский официально признал «однополые браки».

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