«Они вышли от нас, но не были наши»

24 августа 2021 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Высшего Общецерковного суда Русской Православной Церкви об извержении из священного сана схиархимандрита Иоанникия (Ивана Даниловича Ефименко), сообщает сайт Кинешемской епархии.

12 января 2021 года Церковный суд Кинешемской епархии, рассмотрев дело схиархимандрита Иоанникия (Ефименко), признал его виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана.

Данное решение суда могло быть обжаловано и подлежало утверждению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее члены Епархиального совета Кинешемской епархии обращались с открытым письмом к запрещенному в служении схиархимандриту Иоанникию (Ефименко) из Ивановской области, в котором предупредили его о возможности лишения священнического сана, призвали покаяться и не уходить в раскол. Однако, никакого положительного действия данное обращение на отца Иоанникия не возымело, и он продолжил служить, будучи под запретом.

В связи с этим Церковный суд Кинешемской епархии принял единственно возможное в данной ситуации решение, а Патриарх Кирилл вынужден был утвердить принятое решение.

Русская линия