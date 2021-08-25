Секретарь Демографической Платформы РФ Сергей Чесноков обратился с открытым письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором предложил включить в нацпроект «Демография» отдельный федеральный проект, посвящённый профилактике абортов, сообщает Православие. Ru.

Данное обращение было вызвано Поручением Президента № 2 б) от 05.08.2021 г., в котором Правительству ставится амбициозная задача выйти на положительную динамику численности населения уже через три года.

«Согласно нашим расчётам при проектном подходе к данной практике, получившей одобрение в рамках проекта „Смартека“, при 100% охвате женских консультаций предабортным консультированием при среднем показателе в 15% женщин, меняющих решение в пользу сохранения беременности, данная мера может дать до 50 тысяч дополнительных рождений в год», — утверждают авторы обращения.

Эксперты считают, что в случае сопровождения предабортного консультирования мерами совершенствования законодательства и подведомственных актов возможно ещё до 50 тысяч дополнительных рождений, то есть всего более 100 тысяч дополнительных рождений ежегодно.

Речь идёт о таких сопроводительных мерах как: госгарантии прожиточного минимума каждой беременной; введение ответственности за склонение женщины к аборту; введение возможности перинатального усыновления как этической альтернативы аборту; введение недели тишины с момента консультации у психолога; введение лицензирования и контроля за абортами в негосударственных ЛПУ; привлечение к предабортному консультированию профильных НКО; принятие программы остановки фармаборта; введение в обязательную школьную программу научных данных о развитии ребёнка до рождения; контроль за оборотом фармакологических абортов) и т. д.

Следует отметить, что указанное поручение Президента уже встретило скептические оценки экспертов, согласно которым увеличить численность населения в такие сжатые сроки можно лишь за счёт мигрантов.

«Мы понимаем, что для достижения заявленной цели будет стимулироваться миграция (она возможно ещё из стран Киргизии, Казахстана и Таджикистана). Однако для того, чтобы наша страна смогла безопасно для себя принять большое количество мигрантов необходимо, чтобы на каждого дополнительного мигранта приходился один дополнительный новорожденный», — прокомментировал новое поручение Президента Сергей Чесноков.

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