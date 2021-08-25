Глава Фанара за четыре дня своего пребывания на Украине так и не нашёл время для встречи с верующими УПЦ…

Константинопольский Патриарх Варфоломей в ночь на вторник, 24 августа, со своей свитой покинул Киев и вернулся в Стамбул, сообщает Orthodoxtimes.com.

В киевском аэропорту Патриарха сопровождал глава украинских раскольников Епифаний Думенко и другие представители «ПЦУ».

«Спасибо вам за всё, благослови всех Господь», — пожелал Патриарх, прощаясь.

В завершение своего визита на Украину Патриарх Варфоломей пожелал украинским раскольникам сил и вдохновения для «продолжения строительства автокефальной Православной Церкви Украины», то есть по сути благословил продолжение силового захвата храмов канонической УПЦ. В ответ Думенко заявил: «мы всегда ждём вас на Украине».

Стоит отметить, что все четыре дня своего пребывания в Киеве глава Фанара старательно избегал встречи с многочисленными верующими Украинской Православной Церкви, которые хотели рассказать ему всю правду о церковной ситуации в стране.

Ни о каком церковном мире и уврачевании раскола на Украине не может быть и речи, и Патриарх Варфоломей это прекрасно знает, хотя продолжает заявлять, что якобы принёс мир на Украину, признав украинских раскольников.

Русская линия