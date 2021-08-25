В Муроме Владимирской области рухнула стена древнего Свято-Благовещенского мужского монастыря, выходящего на площадь Крестьянина в историческом центре города на Оке: фотографии разрушенной монастырской стены опубликованы на странице обители в соцсети «Инстаграм», сообщает портал «Зебра ТВ».

«Вот и дождались», — так высказался о случившемся инциденте епископ Муромский и Вязниковский Нил. Обрушение монастырской стены произошло в ночь с пятницы на субботу, 21 августа, около 3 часов ночи.

Представитель Муромской епархии, отвечающий за связи с общественностью, отец Артемий пояснил, что стена монастыря кренилась на протяжении двух последних лет, в том числе, из-за коммунальных раскопок, которые проводил МУП «Водоканал» Мурома в непосредственной близости от монастыря. Провалы грунта из-за проведения коммунальных работ происходили здесь в начале 2019 года, а потом в начале 2021 года.

«МУП „Водоканал“ проводил работы на расстоянии 3−4 метров от стен, глубина котлованов была в некоторых местах до 8 метров. Разрабатывались ли „Водоканалом“ хотя бы в рамках смет шаги по сохранению памятников, вблизи которых проводятся работы, нам неизвестно. Когда произошли первые провалы грунта пару лет назад, мы это зафиксировали, писали в Госинспекцию по охране объектов культурного наследия. Госинспекция приезжала последний раз около двух недель назад, всё это видели, фотофиксация велась. Стена была накренена в разные стороны — одни элементы внутрь, другие — наружу, не нужно быть инженером, чтобы понять, что она рано или поздно рухнет», — отметил отец Артемий.

«Вопрос в том, что стена находится в ведении Росимущества, мы даже не пользователи, то есть, мы даже побелить стену не имеем права. А сам храм находится в нашем пользовании, в аренде. Никаких работ физических, никаких укреплений мы не имели права делать, иначе нам грозили бы миллионные штрафы. Как только всё произошло, мы уведомили Госинспекцию. По факту мы отношения к объекту не имеем: да, он ограждает монастырь, но мы не можем им заниматься», — пояснили в Муромской епархии.

Что ж, это давно не новость — так в России чиновники охраняют объекты культурного наследия буквально повсеместно. Отметим, что стены Свято-Благовещенского монастыря с башнями, как и сам собор, являются объектами культурного наследия народов РФ федерального значения, они были возведены в 1811—1812 годах, то есть, около 210 лет назад.

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