Канцлерин Германии Ангела Меркель провела сегодня последние свои переговоры с Владимиром Путиным в качестве главы Немецкого государства. Она прибыла в Кремль с прощальным визитом, так как покидает свой пост буквально в ближайшее время, сообщает газета «Взгляд».

Ожидать, что этот визит мог стать прорывным, было бы очень наивно. Все понимали, что это, скорее, дань вежливости и не более того. Однако, некоторые эксперты всё же надеялись, что Меркель постарается растопить лёд недопонимания между Россией и Европой, особенно на фоне происходящего сегодня в Афганистане.

Однако, этого не случилось. Как и во время прежних переговоров стороны лишь повторили свои позиции по ключевым вопросам и ни к чему конкретному не пришли, оставив решение проблем на будущее.

Переговоры продлились около трех часов, после чего лидеры выступили на совместной пресс-конференции. Путин попросил Меркель в ходе визита в Киев повлиять на украинское руководство для выполнения всех обязательств по Донбассу, потому что «руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации». Также Путин выразил надежду на то, что Москве удастся продолжить диалог по урегулированию в Донбассе с новым руководством Германии.

Кроме того, российская сторона, заверил Путин, выполнит все свои обязательства по контракту на транзит газа через территорию Украины. А что касается строительства газопровода «Северный поток — 2», то «15 километров осталось по морю». «Всё, можно считать, что это близится к завершению», — заявил президент. Путин также отметил, что его взгляды не всегда совпадали с мнением Меркель, но их диалог был нацелен на результат и поиск компромисса, «на решение самых сложных вопросов».

Меркель, в свою очередь, приветствовала переговоры между Россией и ФРГ. «Мы на сегодняшний день очень рады, что между нами идет диалог и этот диалог конструктивный», — отметила канцлерин. При этом она потребовала освободить блогера Алексея Навального, который ранее проходил курс лечения в Германии. На это Путин ответил, что приговор не имеет никакого отношения к политике. Блогер осуждён за криминальные правонарушения, поэтому «никому не следует прикрываться политической деятельностью при нарушении закона».

Немецкий политолог Александр Рар признался, что у него была надежда на то, что Меркель использует визит с целью выйти на позитивные аспекты сотрудничества между Германией и Россией. «Мне казалось, что она постарается отодвинуть на второй план конфликты, связанные с темой прав человека и постлиберальными ценностями, чтобы обсудить более важную для Германии и России повестку дня. Однако, к сожалению, ничего конструктивного от Меркель я не услышал. Визит получился смазанным», — отметил Рар. Его удивил тот факт, что Меркель о Навальном говорила больше, чем о ситуации в Афганистане.

«Мне кажется, она играла на свою публику в Германии, для которой важно, чтобы Россию ругали за якобы несоблюдение прав человека. Если бы Меркель придерживалась исключительно дружелюбного тона, то, думаю, её бы за это раскритиковали в Берлине», — заметил Рар.

По его словам, немцы еще не осознали, что вопросы Ближнего Востока, которые сопряжены с миграционным кризисом, нужно решать вместе с Россией. «Путин во время пресс-конференции пытался вернуться к этому вопросу. Однако Меркель всё равно переходила на тему прав человека», — отметил политолог.

«Более того, Меркель хотела показать американцам, что выполняет свои обещания в части договоренностей по транзиту газа через Украину и продолжает защищать интересы Киева в вопросах энергетики», — продолжил Рар. Канцлер ФРГ и президент России также обсудили выполнение Минских соглашений, добавил политолог. «Но в целом эта встреча меня разочаровала», — констатировал Рар.

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