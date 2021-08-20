В аэропорту Борисполя его встретили глава «ПЦУ» Епифаний Думенко и премьер-министр Денис Шмыгаль, а по пути из аэропорта — протесты верующих УПЦ…

Несмотря на протесты верующих УПЦ и призывы украинского духовенства отменить свой визит в Киев, Константинопольский Патриарх Варфоломей всё же прибыл вечером 20 августа 2021 года в столицу Украины, где его приветствовали глава украинских раскольников Епифаний Думенко и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Orthodoxtimes.com.

«Лично приветствовал в Украине вселенского патриарха Варфоломея», — написал Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке, передаёт СПЖ. Глава украинского правительства добавил, что считает визит главы Фанара «символическим и важным для нашей страны». Также он поблагодарил Константинопольского патриарха «за ту поддержу, которая предоставляется Украине и украинскому народу со стороны его Всесвятости».

Главу Фанара пригласил на Украину президент Владимир Зеленский. Это первая поездка Патриарха Варфоломея в Киев после его грубого вторжения на каноническую территорию Украинской Православной Церкви и признания украинских раскольников.

В этой поездке его сопровождают митрополиты Халкидонский Эммануил, Адрианупольский Амфилохий, Тасский Стефан, а также генеральный секретарь Священного Синода Константинопольского патриархата архимандрит Григорий.

Вторжение Патриарха Варфоломея на Украину принесло много горя верующим Украинской Православной Церкви, а потому нет ничего удивительного в том, что по пути из аэропорта глава Фанара мог видеть протесты верующих канонической Церкви, которых он так легко променял на украинских раскольников.

Верующие УПЦ, мимо которых проследовал кортеж Патриарха Варфоломея, держали в руках плакаты с портретом своего Предстоятеля, на котором по-русски и по-гречески было написано: «Наш Предстоятель — Митрополит Онуфрий!».

Помимо этого, на завтра запланировано молитвенное стояние верующих канонической Церкви у Верховной Рады Украины, на котором они будут молиться о вразумлении главы Фанара.

Русская линия