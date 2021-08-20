Религиозным организациям не предоставили в период пандемии отсрочку на уплату налогов и страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, заявила она…

Игумения Ксения (Чернега): «В настоящее время религиозные организации ущемлены в своих правах на получение государственной поддержки»

Религиозные организации не смогли получить часть мер государственной поддержки, которая была предоставлена другим социально значимым некоммерческим организациям в период пандемии, сообщила руководитель Правового управления Московского Патриархата игумения Ксения (Чернега), сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что в настоящее время религиозные организации ущемлены в своих правах на получение государственной поддержки по сравнению с остальными некоммерческими организациями», — сказала игумения на онлайн-конференции в Общественной палате РФ о мерах поддержки религиозных организаций в период пандемии.

Она пояснила, что религиозным организациям не предоставили отсрочку на уплату налогов и страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, как это было сделано в ноябре 2020 года для социальных некоммерческих организаций (НКО), а также организаций, вошедших в реестр пострадавших от распространения коронавируса. Поправки в соответствующее постановление правительства позволяли организациям получить отсрочку от уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов на срок от трёх до девяти месяцев.

Кроме того, религиозные организации не имеют возможности получить «зарплатный кредит», предоставляемый банками за счёт госсубсидий, добавила игумения.

«Мы неоднократно обращались, обращался Святейший Патриарх, Межрелигиозный совет России и другие органы, чтобы распространить эту меру господдержки на все религиозные организации, потому что в связи пандемией у нас сократилось количество прихожан, а следовательно, и число добровольных пожертвований, которые являются основным источником существования религиозных общин. И этот вопрос тоже был поставлен на правительственной комиссии и было дано соответствующее протокольное поручение охватить все религиозные организации „зарплатным кредитом“. До сих пор мы никаких проектов нормативно-правовых актов не видим, ни соответственно принятых нормативно правовых актов», — отметила руководительница Правого управления.

Она подчеркнула, что «зарплатным кредитом», «помимо реестра НКО, пользуются все частные школы, все благотворительные организации». При этом религиозные организации, в частности Русская Православная Церковь, оказывают различную поддержку нуждающимся в период пандемии, помощь больным и организуют волонтёрские движения.

В Общественной палате пообещали отразить мнение игумении Ксении в протоколе конференции и направить необходимые предложения в соответствующие ведомства.

Русская линия