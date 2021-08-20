Русская линия
Сводка новостей от 20 августа 2021

В Подмосковье и Ленобласти задержаны сатанисты, совершавшие ритуальные убийства
Их жертвами стали как минимум два человека…

СатанистыПриозерский городской суд Ленинградской области принял решение заключить под стражу Татьяну и Александра Перевозчиковых-Хмурых, которые являлись сатанистами и в сговоре с другой парой сатанистов совершили ритуальное убийство в Ленинградской области, сообщает ТАСС.

«Заключены под стражу на один месяц и 24 суток, до 11 октября», — сказала представитель суда.

Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что семейную пару задержали по подозрению в связи с ранее арестованными Ольгой Большаковой и Андреем Трегубенко.

По данным следствия, Трегубенко и Большакова познакомились на фоне поклонения сатане, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями. В 2016 году Трегубенко в лесу в Карелии ударил ножом свою знакомую, чтобы принести её в жертву. Девушка скончалась на месте. В ходе расследования убийства в Ленинградской области был выявлен ещё один эпизод жертвоприношения. Уголовные дела объединены в одно производство.

Следствие считает, что Трегубенко и Большакова в 2016 году с целью религиозного убийства договорились с Татьяной и Александром Перевозчиковыми-Хмурыми и нашли мужчину, который стал их жертвой. В лесу вблизи станции Приозерск в Ленинградской области соучастники избили его и закололи ножом. Останки и одежду погибшего следователи и криминалисты обнаружили в июле этого года. Изначально Трегубенко и Большакова были задержаны за незаконный оборот наркотиков. Ранее они также были арестованы судом по ходатайству следствия.

Русская линия

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