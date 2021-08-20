19 августа 2021 года радикальная исламистская группировка «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в России — РЛ) официально провозгласила Афганистан «Исламским Эмиратом», в котором будут верховенствовать законы шариата, сообщает СПЖ.

О новом названии страны в своём Twitter сообщил представитель и спикер исламистов Забихулла Муджахид, он же опубликовал декларацию «Исламского Эмирата Афганистан». В ней утверждается, что теперь страна «на пороге независимости» и это «божественное благословение».

Следует отметить, что исламисты уже использовали это название для Афганистана, когда управляли страной с 1996 по 2001 годы. Однако, никакой независимости и процветания это афганцам не принесло. Более того, этот период был отмечен многочисленными репрессиями и ущемлением прав граждан.

Причём афганские исламисты обещают, что законы шариата они постараются распространить не только на Афганистан, но и на другие страны, и в конце концов, и на весь мир. Правда, пока мало кто хотел бы жить так, как живут сейчас афганцы. Нищета, постоянные войны на религиозной почве и преследование инакомыслящих — это не то, что может прельстить жителей других стран.

Если афганцы желают жить по шариату под руководством талибов, то тем хуже для них самих. Нет никаких сомнений, что Афганистан (как его не назови) в ближайшие годы не ждёт ничего хорошего, и страна вновь погрязнет в репрессиях и религиозных войнах.

Русская линия