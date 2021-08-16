Русская линия
Сводка новостей от 16 августа 2021

Вывод войск США из Афганистана превратился в бегство
Мировые СМИ активно обсуждают хаос, в который превратился вывод американских войск из Кабула…

Американские военные покидают КабулСоединенные Штаты бежали из Афганистана, потерпев жесточайшее поражение. Эту мысль в различных вариантах транслируют сейчас все крупнейшие западные издания. С ними согласны и политики, сообщает газета «Взгляд».

Американские военные, действительно, покидают Афганистан, об этом было заявлено давно. Однако, вывод американских войск превратился буквально в бегство, поскольку афганская армия оказалась не способна остановить исламистов даже на несколько дней и просто сдала Кабул и разошлась по домам.

В результате в аэропорту Кабула начался хаос — тысячи мирных афганцев, желающие бежать из страны, буквально осадили воздушную гавань. Американские военные для вылета вынуждены были открыть огонь в воздух, чтобы хоть как-то отогнать гражданских от самолетов.

Всю эту картинку усилили СМИ, которые едва ли не в прямом эфире показывали всему миру, как уходят американцы из Кабула.

«Последствия того, что произошло, Америка будет вкушать на протяжении десятилетий. И не только на территории Афганистана», — заявил лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти.

«Байденовское „падение Сайгона“ в Афганистане стало худшим моментом его правления», — пишет издание The Hill, проводя параллели с брошенными американцами и в итоге павшим Южным Вьетнамом в 70-е годы.

«Самая мощная в военном плане держава мира, вложившая миллиарды в Афганистан, потратившая там огромный объём политического капитала, как и жизни американцев, британцев и других, передала власть исламистам», — констатирует произошедшее британская Guardian.

Все признают, что эта «операция» нанесла самый серьёзный удар по имиджу США в мире. Однако, это поражение Вашингтона не сулит ничего хорошего ни России, ни Европе. Теперь исламистский Афганистан — это общая головная боль всех, а не только американцев.

Русская линия

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Мировые СМИ активно обсуждают хаос, в который превратился вывод американских войск из Кабула...

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