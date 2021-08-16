Глава Фанара и Александрийский Патриарх Феодор сослужили с Думенко на Имбросе

13 августа 2021 года Константинопольский и Александрийский Патриархи сослужили с главой украинских раскольников Епифанием Думенко за праздничной Литургией на острове Имброс (Турция). Богослужение транслировали в прямом эфире на страницах Константинопольского Патриархата и «ПЦУ» в Facebook, сообщает СПЖ.

Торжества по случаю 60-летия диаконской хиротонии Патриарха Варфоломея проходили в храме святого Георгия. Помимо Александрийского Патриарха Феодора и «митрополита» Епифания главе Фанара сослужили представители Элладской и Кипрской Церквей — митрополиты Маронийский Пантелеимон и Китийский Нектарий, которых направили их Предстоятели.

Помимо этого на богослужении присутствовали иерарх Фанара митрополит Халкидонский Эммануил и сопровождающий в поездке главу «ПЦУ» «архиепископ» Евстратий Зоря.

Накануне Патриарх Феодор и глава «ПЦУ» присутствовали на вечерней службе, которую возглавил на Имбросе Константинопольский Патриарх.

Как сообщает Orthodox Times, на вечерне «Вселенский Патриарх с добрыми словами говорил о двух находившихся рядом иерархах». Александрийского Патриарха он назвал «близким соратником», который поддержал «Вселенский патриархат и Вселенского патриарха не только на Критском Соборе в 2016 году, но и в признании автокефалии Церкви Украины, как это сделали Архиепископы Греции Иероним и Кипра Хризостом».

Епифания глава Фанара назвал «новым лидером Православной Церкви» и вновь подчеркнул, что своим решением по Украине он «откликнулся на просьбу миллионов православных страны». Также Патриарх Варфоломей напомнил о своем предстоящем визите в Киев.

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