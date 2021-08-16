Google LLC придется заплатить штраф за рекламу абортов, следует из решения управления ФАС России по Алтайскому краю, сообщает Интерфакс.

В УФАС обратился интернет-пользователь, который пожаловался на распространение в поисковой системе Google информации об абортах, при том, что реклама абортов в России запрещена законом.

В результате Антимонопольная служба возбудила производственное дело. В ходе разбирательства ответчик факт распространения рекламы не отрицал, но объяснял его ошибкой системы автоматической фильтрации настроек ключевых слов системы Google.

В результате компания Google, зарегистрированная в небольшом американском городе Маунтин-Вью штата Калифорния, была признана нарушителем федерального закона «О рекламе». Также распространитель информации оштрафован на 100 тысяч рублей, это минимальная сумма за подобное нарушение (максимальная — 500 тысяч рублей). 60% от этой суммы ответчик обязан уплатить в бюджет Алтайского края, ещё 40% – в федеральный бюджет.

Отмечается, что это не первое аналогичное нарушение Google. В частности, в 2015 году компания была оштрафована на 100 тысяч рублей и также за распространение рекламы абортов.

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