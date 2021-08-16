Антимонопольная служба России оштрафовала Google за рекламу абортов
На нарушение закона американским поисковиком пожаловались жители Алтайского края…
Google LLC придется заплатить штраф за рекламу абортов, следует из решения управления ФАС России по Алтайскому краю, сообщает Интерфакс.
В УФАС обратился интернет-пользователь, который пожаловался на распространение в поисковой системе Google информации об абортах, при том, что реклама абортов в России запрещена законом.
В результате Антимонопольная служба возбудила производственное дело. В ходе разбирательства ответчик факт распространения рекламы не отрицал, но объяснял его ошибкой системы автоматической фильтрации настроек ключевых слов системы Google.
В результате компания Google, зарегистрированная в небольшом американском городе Маунтин-Вью штата Калифорния, была признана нарушителем федерального закона «О рекламе». Также распространитель информации оштрафован на 100 тысяч рублей, это минимальная сумма за подобное нарушение (максимальная — 500 тысяч рублей). 60% от этой суммы ответчик обязан уплатить в бюджет Алтайского края, ещё 40% – в федеральный бюджет.
Отмечается, что это не первое аналогичное нарушение Google. В частности, в 2015 году компания была оштрафована на 100 тысяч рублей и также за распространение рекламы абортов.