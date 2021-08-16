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Сводка новостей от 16 августа 2021

Святейший Патриарх Кирилл отменил свой традиционный визит на Соловки
Причиной такого решения стало заражением наместника монастыря епископа Озерского Порфирия коронавирусом…

Вид на СоловкиТрадиционный визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, совершаемый ежегодно в дни празднования Преображения Господня (6/19 августа), перенесения мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких (8/21 августа) и Собора Соловецких святых (9/22 августа), в этом году отменен, сообщает Патриархия.Ru.

Заявление Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси об этом опубликовано на официальном сайте Русской Православной Церкви.

«В связи с заболеванием коронавирусной инфекцией наместника Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископа Озерского Порфирия и возможным распространением коронавируса среди братии обители Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с прискорбием вынужден отменить давно запланированный визит в Соловецкий монастырь», — говорится в заявлении.

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Святейший Патриарх Кирилл отменил свой традиционный визит на Соловки
Причиной такого решения стало заражением наместника монастыря епископа Озерского Порфирия коронавирусом...

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