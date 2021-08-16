Традиционный визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, совершаемый ежегодно в дни празднования Преображения Господня (6/19 августа), перенесения мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких (8/21 августа) и Собора Соловецких святых (9/22 августа), в этом году отменен, сообщает Патриархия.Ru.

Заявление Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси об этом опубликовано на официальном сайте Русской Православной Церкви.

«В связи с заболеванием коронавирусной инфекцией наместника Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископа Озерского Порфирия и возможным распространением коронавируса среди братии обители Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с прискорбием вынужден отменить давно запланированный визит в Соловецкий монастырь», — говорится в заявлении.

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