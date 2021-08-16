22 августа 2021 года Константинопольский Патриарх Варфоломей и глава ПЦУ Епифаний Думенко возглавят Литургию в Святой Софии Киевской, которая продолжает оставаться музеем, но предоставляется украинскими властями для богослужений исключительно украинским раскольникам.

21 августа в Михайловском Златоверхом соборе в 10:00 пройдет торжественная встреча и благодарственная молитва Патриарха Варфоломея по случаю прибытия на Украину, сообщает пресс-служба «ПЦУ». На следующий день глава Фанара совершит богослужение в Софии. Предполагается, что оно начнётся в 09.00.

Нельзя не заместить, что после того, как Константинопольский Патриарх Варфоломей вторгся на Украину и инициировал в Киеве собрание украинских раскольников, которое также проходило в Софии Киевской, Константинопольский Патриархат потерял Софию Константинопольскую, которую турки неожиданно вновь решили превратить из музея в действующую мечеть.

На данный факт в своё время обратил внимание Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Не хочу произносить никакой критики в адрес своего константинопольского собрата, но, несомненно, всё то, что произошло потом в Константинополе, в Стамбуле, свидетельствовало о наказании Божием. Патриарх Варфоломей ввёл раскольников в киевскую святыню, в киевскую Софию, и потерял Софию константинопольскую — она стала мечетью. Вот мне хотелось бы, чтобы люди задумались, что же произошло. Ты отобрал Святую Софию в Киеве у православных людей, у Православной Церкви, ты вошёл туда и привёл туда раскольников, и ты потерял свою собственную Софию. Думаю, более очевидные последствия, исходящие от Божиего повеления, представить себе сложно, и последствия наступили незамедлительно, потому что грех был слишком велик», — отметил тогда Предстоятель Русской Церкви.

Однако, Патриарха Варфоломея данный факт нисколько не вразумил.

Русская линия