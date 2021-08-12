«Патриарх Варфоломей, мы вас не звали!»

Одесская епархия Украинской Православной Церкви присоединилась к флешмобу «Варфоломей, мы тебя не звали!». Видео опубликовано на YouTube-канале епархии в четверг, 12 августа, сообщает СПЖ.

«Мы, православные города Одессы, находимся здесь, на историческом месте — знаменитой Потёмкинской лестнице. Справа от нас — Стамбульский парк, слева — замечательный Греческий парк. И мы, православные, просим Вас не приезжать сюда на нашу землю, потому что в связи с Вашими неразумными решениями Вы посеяли вражду, ненависть, люди льют слезы на нашей земле.

Поэтому мы просим Вас, если вы называете себя отцом мира, сохранить мир в нашей стране тем, что Вы останетесь дома. Патриарх Варфоломей, мы Вас не ждём!" – обратились верующие Одесской епархии к главе Фанара.

В епархии призвали всех неравнодушных верующих Украинской Православной Церкви присоединяться к всеукраинскому флешмобу.

Русская линия