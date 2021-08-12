Русская линия
Сводка новостей от 12 августа 2021

«Патриарх Варфоломей, мы вас не звали!»
Одесская епархия УПЦ поддержала флешмоб против приезда Патриарха Варфоломея…

Варфоломей, мы тебя не звали!Одесская епархия Украинской Православной Церкви присоединилась к флешмобу «Варфоломей, мы тебя не звали!». Видео опубликовано на YouTube-канале епархии в четверг, 12 августа, сообщает СПЖ.

«Мы, православные города Одессы, находимся здесь, на историческом месте — знаменитой Потёмкинской лестнице. Справа от нас — Стамбульский парк, слева — замечательный Греческий парк. И мы, православные, просим Вас не приезжать сюда на нашу землю, потому что в связи с Вашими неразумными решениями Вы посеяли вражду, ненависть, люди льют слезы на нашей земле.

Поэтому мы просим Вас, если вы называете себя отцом мира, сохранить мир в нашей стране тем, что Вы останетесь дома. Патриарх Варфоломей, мы Вас не ждём!" – обратились верующие Одесской епархии к главе Фанара.

В епархии призвали всех неравнодушных верующих Украинской Православной Церкви присоединяться к всеукраинскому флешмобу.

Русская линия

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