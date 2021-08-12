В ходе переговоров было отмечена пагубность попыток деструктивных сил внести раскол в единство мирового Православия…

11 августа Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Израиле А. Викторов посетил Иерусалимскую Патриархию. В Малом тронном зале Патриархии российского дипломата принял Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III, сообщает пресс-служба Русской духовной миссии.

Во встрече также приняли участие Генеральный секретарь Иерусалимской Патриархии архиепископ Константинский Аристарх, начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), казначей миссии иеромонах Афанасий (Букин) и второй секретарь Посольства РФ в Израиле А. Гаврилов.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы церковно-дипломатического взаимодействия, особое внимание было посвящено теме борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

А. Викторов и Патриарх Феофил подчеркнули важность поддержания международного церковно-государственного диалога на высоком уровне ради сохранения христианского присутствия на Ближнем Востоке и отметили пагубность попыток деструктивных сил внести раскол в единство мирового Православия.

В заключение встречи российский посол подчеркнул неизменность курса внешней политики Российского государства, направленной на оказание всесторонней поддержки христианам ближневосточного региона и защиту их интересов.

Русская линия