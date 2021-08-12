Русская линия
Сводка новостей от 12 августа 2021

Епископ Барышевский Виктор: Патриарх Варфоломей ни разу не осудил насилие по отношению к Украинской Православной Церкви
Глава Фанара не может не понимать, что его приезд в Киев будет воспринят украинскими националистами как призыв к захватам храмов, отметил владыка…

Eпископ Барышевский ВикторПатриарх Константинопольский Варфоломей ни разу публично не осудил акты насилия, злобу и клевету, направленные на Украинскую Православную Церковь со стороны представителей «ПЦУ», подчеркнул глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор в интервью изданию News-politics.com, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Верующие Украинской Православной Церкви не просто так выступают против приезда Патриарха Варфоломея в Украину, а потому, что этот визит принесёт страдания миллионам православных украинцев, отметил иерарх.

«Уже неоднократно высказывались опасения, что после приезда Константинопольского Патриарха произойдет смена политического вектора и возвращения на тот курс, которому следовала предыдущая власть страны до 2019 года, — сказал архипастырь. — Это означает, что количество захватов храмов может существенно увеличиться, а значит, возрастёт и уровень насилия по отношению к Украинской Православной Церкви».

По словам епископа Виктора, приезд Патриарха Варфоломея будет воспринят националистическими радикальными силами как призыв к действию, и Предстоятель Константинопольской Церкви не может этого не понимать. «Если он говорит о любви ко всем украинцам, то ему следовало бы воздержаться от запланированного визита», — подчеркнул владыка.

«С другой стороны, глава Константинопольского Патриархата, [..] мог бы публично осудить акты насилия по отношению к Украинской Православной Церкви, призвать своих духовных чад из „ПЦУ“ прекратить порочную практику захватов храмов, избиения верующих Украинской Православной Церкви. Он мог бы остановить поток оскорблений, клеветы и злобы, направленных на нашу Церковь. Однако он этого ни разу не сделал», — констатировал епископ Виктор.

Поэтому, как подчеркнул иерарх Украинской Православной Церкви, приезд Патриарха Константинопольского Варфоломея не может вызывать одобрения со стороны миллионов верующих Украинской Православной Церкви.

«Тем не менее, мы надеемся, что глава Константинопольской Церкви, внимательно изучив реальную, а не виртуальную ситуацию в Украине, примет мудрое решение, чтобы не обострять существующие проблемы в религиозной жизни нашей страны», — подытожил епископ Барышевский Виктор.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Грузинский Патриарх Илия: Согласие или отказ от вакцинации того или оного духовного лица не может быть примером для других
Предстоятель Грузинской Церкви призвал не смотреть на других в вопросе вакцинации, а принимать решение о прививке самостоятельно, посоветовавшись со своим лечащим врачом...

Патриарх Иерусалимский Феофил вновь принял посла России в Израиле
В ходе переговоров было отмечена пагубность попыток деструктивных сил внести раскол в единство мирового Православия...

Епископ Барышевский Виктор: Патриарх Варфоломей ни разу не осудил насилие по отношению к Украинской Православной Церкви
Глава Фанара не может не понимать, что его приезд в Киев будет воспринят украинскими националистами как призыв к захватам храмов, отметил владыка...

«Патриарх Варфоломей, мы вас не звали!»
Одесская епархия УПЦ поддержала флешмоб против приезда Патриарха Варфоломея...

Греция горит огнём
Греческие власти заявили, что насчитали в стране уже 56 лесных пожаров, и их количество только возрастает...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день рождения Цесаревича Алексея, мы чтим память преподобного Анатолия Оптинского и вспоминаем изобретателя И.П. Кулибина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика