Глава Фанара не может не понимать, что его приезд в Киев будет воспринят украинскими националистами как призыв к захватам храмов, отметил владыка…

Епископ Барышевский Виктор: Патриарх Варфоломей ни разу не осудил насилие по отношению к Украинской Православной Церкви

Патриарх Константинопольский Варфоломей ни разу публично не осудил акты насилия, злобу и клевету, направленные на Украинскую Православную Церковь со стороны представителей «ПЦУ», подчеркнул глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор в интервью изданию News-politics.com, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Верующие Украинской Православной Церкви не просто так выступают против приезда Патриарха Варфоломея в Украину, а потому, что этот визит принесёт страдания миллионам православных украинцев, отметил иерарх.

«Уже неоднократно высказывались опасения, что после приезда Константинопольского Патриарха произойдет смена политического вектора и возвращения на тот курс, которому следовала предыдущая власть страны до 2019 года, — сказал архипастырь. — Это означает, что количество захватов храмов может существенно увеличиться, а значит, возрастёт и уровень насилия по отношению к Украинской Православной Церкви».

По словам епископа Виктора, приезд Патриарха Варфоломея будет воспринят националистическими радикальными силами как призыв к действию, и Предстоятель Константинопольской Церкви не может этого не понимать. «Если он говорит о любви ко всем украинцам, то ему следовало бы воздержаться от запланированного визита», — подчеркнул владыка.

«С другой стороны, глава Константинопольского Патриархата, [..] мог бы публично осудить акты насилия по отношению к Украинской Православной Церкви, призвать своих духовных чад из „ПЦУ“ прекратить порочную практику захватов храмов, избиения верующих Украинской Православной Церкви. Он мог бы остановить поток оскорблений, клеветы и злобы, направленных на нашу Церковь. Однако он этого ни разу не сделал», — констатировал епископ Виктор.

Поэтому, как подчеркнул иерарх Украинской Православной Церкви, приезд Патриарха Константинопольского Варфоломея не может вызывать одобрения со стороны миллионов верующих Украинской Православной Церкви.

«Тем не менее, мы надеемся, что глава Константинопольской Церкви, внимательно изучив реальную, а не виртуальную ситуацию в Украине, примет мудрое решение, чтобы не обострять существующие проблемы в религиозной жизни нашей страны», — подытожил епископ Барышевский Виктор.

Русская линия